竹市常住人口破48萬 警局爭取增編210名警力強化治安交通

新竹市因竹科磁吸效應常住人口已突破45萬人，同時也帶來的治安與交通挑戰，新竹市警察局依「地方警察機關員額設置基準」規定，規畫爭取增編210名警力，將現有編制由1111人提升至1321人，充實第一線執勤人力。

新竹市警察局指出，新竹市因科技產業蓬勃發展，吸引大量青年人口與家庭移入，市區發展迅速、交通流量與公共安全需求持續攀升，警察局規畫增設編制員額以基層警員與偵查佐為主，共計190人，占整體增編人數9成以上，未來將優先投入轄內治安維護、交通事故處理、婦幼安全維護及刑案偵辦等第一線勤務。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府秉持「幸福友善、宜居永續」的施政策略，致力於營造安全、安心的生活環境。此次警力增編不僅是回應市民期待，更展現市府落實「安居科技城、幸福真永遠」願景的具體作為。讓新竹市不只是經濟發展的科技重鎮，更是一座讓市民住得安心、活得幸福的宜居城市。

警察局表示，打造「安居科技城」是市府的施政目標，在面對新興犯罪型態與日益複雜的治安挑戰，必須有足夠人力來維持秩序、打擊犯罪。這次爭取擴編，是針對第一線基層警力長期不足所提出的務實規畫，未來將持續加強刑案偵查、打擊詐騙、查緝毒品、檢肅非法槍械及掃蕩組織犯罪，全面提升治安防護力。

除了積極爭取人力補強，新竹市警察局也同步推動科技偵查，導入AI巡防系統，整合車牌辨識技術與巡邏軌跡記錄，強化勤務調度與案件偵辦效率，並積極提升數位偵查能力，以因應日趨猖獗的網路詐騙與科技犯罪。

新竹市致力打造安全、宜居的智慧城市，警察局的角色不僅是治安守護者，更是市民信賴的生活後盾。透過人力補強與科技應用雙軌並進，市府與警察局共同期待建構一個讓市民「住得安心、活得幸福」的生活環境。