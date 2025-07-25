桃園文化公園要設加壓站 地方不同意盼換選址位置

桃園市中壢區文化里地勢較低，規畫於文化公園內設置加壓站，讓汙水下水道管線流通順暢，不過公園內運動人數多，加上鄰近幼兒園，地方不同意興建，民代建議設置在工業區自強一路及長春路口路廊帶。桃園市水務局回應，尚在研議規畫最終選址，最快2028年動工。

桃園市汙水下水道建設持續推進中，市議員葉明月接獲陳情表示，文化里地勢較低，管線內的水需要加壓送往台1線縱貫路方向，因此需要設加壓站才能讓水順利流通，不過初步規畫位置鄰近公托幼兒園，且座落於人口高度密集住宅區，引起里民與家長們的高度關切。

文化里長張文釧說，加壓站設置地點鄰近社區大樓、地方活動中心，還有公園及幼兒園，人潮眾多的地方，希望相關單位可以研議，移置到其他比較不會影響周邊的區域設置。

葉明月表示，日前會勘現場居民們紛紛表達擔憂，公共建設固然重要，但更不能忽視居民的生活品質與孩童成長環境的安全，建議可以設置在工業區自強一路及長春路口路廊帶，相關單位承諾將持續追蹤後續評估與選址變更的可能，確保「該建的要建好、不該設的要撤回」。

水務局回應，文化里地勢南高北低且汙水網為重力流，文化公園為該區最低處，因此需依地勢將汙水收集至最低點的文化公園，透過加壓站輸送至台1線上的汙水主幹道，因此規畫路幅寬敞、距里較短的文化路作為主要管線路徑。

水務局說，該加壓站土地需求面積需約150平方公尺，以地下化設計並設1座現場控制盤，無噪音無氣味影響，原規畫公園設置，先前會勘周邊居民考量幼兒園及人潮活動居多易造成出入不便有安全疑慮，目前尚在研議規畫最終選址，最快2028年動工。