竹市公布兩年半減債68億 未來推動重大建設有這些

新竹市府今舉行「財政紀律施政成果記者會」，向市民公布市府兩年半來成功減債68億元的成績，以及新版財政收支劃分法新增財源用途規畫。對此，市議員陳慶齡、李國璋給予市府肯定，呼籲中央盡速實施新版財畫法釋出財源給地方政府，撤回刪減補助款的決定，讓各地方政府更有效率地推動民眾有感的建設與服務。

代理市長邱臣遠說，市長高虹安上任時市府尚有100億元債務，經各局處檢討開支、堅守財政紀律、積極開源節流，兩年半成功減債累計68億元，讓每位市民人均負債從2萬2139元降至7100元，平均每人減輕負債超過1萬5000元。

此外，市府債務管理考核從2022年高虹安上任前的81分，至2024年進步到95分，從甲等進步到優等，更是全國第3名，2024年市府一般性補助考核進步分數全國第2高，額外獲得近1億元補助挹注市庫。

財政處表示，雖然竹市設籍人口約45萬人，但受到園區發展及就業需求影響，平日經常性流動人口達60萬人，竹科就業人口更突破17萬5000人，導致竹市在交通、教育、公共服務及基礎建設的支出需求，遠超過戶籍人口標準，長期承受沉重壓力，卻得不到相對應的中央政府資源挹注，對新竹市民而言極為不公。

主計處說明，近期中央政府因114年度總預算遭刪減，將壓力轉嫁地方，目前市府接獲通知被扣減的補助款累計超過10億元，嚴重影響原先規畫的教育、社會福利、基礎建設等施政計畫，包括免費教科書、校園興建與改建工程、弱勢家庭補助、汙水下水道建設、路燈汰換、公園維護等，市府已透過訴願等正式管道，表達捍衛地方財源的立場，並呼籲中央應重新啟動協商。

行政處補充，新版財畫法實施後，預計竹市將獲得每年293億元的財源挹注市庫，目前已盤點各項重大施政計畫，包括推動客雅大道向東延伸工程、大新竹輕軌、中油油庫市地重劃、興建赤土崎社福綜合館、增設公托據點、兒少家庭福利館及少年福利服務中心、警消廳舍遷建等，並依計畫輕重緩急分年編列預算。

陳慶齡說，市府在各項社福政策積極推動的同時，仍展現出亮眼的財政成績，包括凍卵補助、提高生育津貼、敬老卡及愛心卡使用範圍擴充並規畫將從每月600點增加至800點，這些都是實質照顧市民的政策。市府展現出的財政紀律與執行力，是市民看得見、感受得到的。

李國璋指出，市府在艱困的財政環境下仍堅持紀律、勇於減債，這是非常不容易的。兩年半來成功減債68億元，成果令人敬佩，也希望中央政府能看見地方政府的努力，讓全台的財政體質更健康、永續。