影／苗栗恆智重機堅持根留台灣 無人電動堆高機測試場上午熱鬧啟用

苗栗市「恆智重機」在苗栗市郊的水流娘設廠35年，生產各式電動堆高機行銷全球，業者新闢的無人堆高機測試場上午剪綵啟用，縣長鍾東錦及產業界人士多人到場，並實地參觀無人堆高機運作，鍾東錦推崇恆智是苗栗產業之光，恆智董事長翟毓溶也強調堅持「根留台灣」的理念。

恆智重機毗鄰國立苗栗工藝園區，1990年設廠以來已從一廠擴增至七廠，專注在電動堆高機及物流設備的研發與生產；無人堆高機測試場設於七廠內，上午展示的機型可負重2噸、舉高至4.5公尺，已由台塑麥寮廠訂購，透過24小時的測試過程了解無人堆高機的運作情況，客戶與恆智可隨時監看，配合各廠不同需求對無人機進行微調。

翟毓溶指出，受少子化影響，國內許多產業缺工，也是台灣工業界的「痛」，無人堆高機技術已有多年，並非新的科技領域，但重要性與日俱增，恆智每年可生產製造2000多台，其中77％出口到全球38個國家，另外23％銷售國內廠家，與各廠都已合作多年，目前國內客戶群約有5600多家，每天都有訂單上門。

他指出，客戶訂購的無人堆高機，因各廠有不同空間和環境條件，貨物大小也有不同，因此交機前必須先測試，無人堆高機在測試過程中有1萬個工作指令，八成電力可運作約4小時，在電力消耗至一定程度後，無人堆高機會自行到無線充電區，充電1小時恢復到八成電力後，堆高機會繼續操作，直到所有工作完成後，才會回到充電區充滿至100％電力，全部作業井井有條。