紙風車368鄉鎮市區巡演 「台灣幻想曲」26日於苗縣苑裡山腳國小登場

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航巡演，明（26日）周末夜7點將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場舉辦「台灣幻想曲」演出，縣府文觀局表示，此次活動獲雙鶴集團執行長古承濬及各界人士熱情贊助，並採免費開放觀賞，機會難得，歡迎大、小朋友闔家前往觀賞。

文觀局表示，紙風車文教基金會自2006年發起「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，匯集民間捐款，將國家戲劇院舞台規格的演出，帶到全台各鄉鎮給孩子們欣賞，至今已19年，走過368鄉鎮二輪，累積795場的演出。

在2024年為台灣的孩子再度啟動第三輪-永續啟航，持續透過戲劇傳達愛與創意，陪伴孩子面對全球性的AI變局及迎向未來世界。

此次，368藝術工程定於7月26日在苑裡鎮演出「台灣幻想曲」，由「唐吉軻德」開場，宣示要再次走遍368個鄉鎮市區；「身體練習曲」展現了力與美；「剩食的逆襲」融入SDGs永續發展觀念的；「後山天使」講述美國醫生譚維義為台灣偏鄉醫療奉獻一生的故事，「慶典的喜悅」創造神奇魔法，運用多元的戲劇表演，將不同的劇場手法與藝術形式帶領孩子發揮無限想像。