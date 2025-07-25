快訊

立院全數封殺！大法官人事賴清德再被打臉 這2位連綠委都跑票

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

紙風車368鄉鎮市區巡演 「台灣幻想曲」26日於苗縣苑裡山腳國小登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航巡演，明晚將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場登場演出「台灣幻想曲」。圖／苗栗縣政府提供
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航巡演，明晚將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場登場演出「台灣幻想曲」。圖／苗栗縣政府提供

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航巡演，明（26日）周末夜7點將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場舉辦「台灣幻想曲」演出，縣府文觀局表示，此次活動獲雙鶴集團執行長古承濬及各界人士熱情贊助，並採免費開放觀賞，機會難得，歡迎大、小朋友闔家前往觀賞。

文觀局表示，紙風車文教基金會自2006年發起「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，匯集民間捐款，將國家戲劇院舞台規格的演出，帶到全台各鄉鎮給孩子們欣賞，至今已19年，走過368鄉鎮二輪，累積795場的演出。

在2024年為台灣的孩子再度啟動第三輪-永續啟航，持續透過戲劇傳達愛與創意，陪伴孩子面對全球性的AI變局及迎向未來世界。

此次，368藝術工程定於7月26日在苑裡鎮演出「台灣幻想曲」，由「唐吉軻德」開場，宣示要再次走遍368個鄉鎮市區；「身體練習曲」展現了力與美；「剩食的逆襲」融入SDGs永續發展觀念的；「後山天使」講述美國醫生譚維義為台灣偏鄉醫療奉獻一生的故事，「慶典的喜悅」創造神奇魔法，運用多元的戲劇表演，將不同的劇場手法與藝術形式帶領孩子發揮無限想像。

永續 紙風車

延伸閱讀

高雄茄萣大晴天卻積淹水 市府解釋是自然現象影響

罷免前夕正反方鬥法！花蓮車掃站路口衝聲勢 明晚遊行大拚場

承包竹市府逾20億工程 新聯線黨團要求徹查巨佳全部工程

苗縣通霄溪疏濬工程逾期作業 另遭質疑超挖採賣砂石牟利

相關新聞

桃園蘆竹新行政園區BOT恐遙遙無期 張善政拍板自行興建

桃園蘆竹行政園區規畫多年，市府研擬將蘆竹區公所、南崁公有零售市場、市立圖書館南崁分館廳舍整合重建，並採取BOT方案，但考...

紙風車368鄉鎮市區巡演 「台灣幻想曲」26日於苗縣苑裡山腳國小登場

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航巡演，明（26日）周末夜7點將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場舉辦「台灣幻想曲」演出...

竹市投入7638萬改善公道五路三段 優化人行道與排水設施

新竹市政府爭取中央補助和自籌共7638萬改善公道五路三段（中華路一段至湳雅街路段）道路環境，工程全長約1.2公里，主要施...

缺工缺料衝擊營建業 苗栗今公告114年度建照、雜項執照自動延長1年

苗栗縣政府為因應近年營建業普遍面臨缺工、缺料問題，造成施工進度延宕、營建成本上升，對相關產業與民眾的建築計畫造成衝擊，縣...

桃園「首席廚師」賽善用在地食材 蘇俊賓提惜食3階論

桃園市環保局為落實惜食，從源頭減少食物浪費，舉辦「首惜廚師」甄選推動在地飲食與低碳生活。副市長蘇俊賓今日頒獎表揚優秀獲獎...

通霄溪疏濬工程遭質疑超挖 苗縣府：總量管制嚴格把關

苗栗縣政府辦理通霄鎮通霄溪上游南勢溪疏濬兼供販售土石工程，工程進度落後且有影響生活環境，另還被民眾質疑現場篩選砂石作業方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。