竹市投入7638萬改善公道五路三段 優化人行道與排水設施

新竹市政府爭取中央補助和自籌共7638萬改善公道五路三段（中華路一段至湳雅街路段）道路環境，工程全長約1.2公里，主要施工項目包括道路排水改善、車道配置調整、人行道優化及共桿號誌設置等。目前整體工程進度約達14.5%，預計明年3月底前完工。

新竹市代理市長邱臣遠指出，公道五路三段連接台68線、台1線及國道一號，是東區最重要的聯絡道路之一，同時亦為串聯東區與北區的外環交通主幹道，平日車流量相當龐大。該路段自通車以來已逾15年，為提供更優質的行車體驗，市府爭取國土署補助6263萬元，市府自籌1375萬元，推動道路改善工程。

工務處表示，此次工程聚焦於三大面向，首先是強化行人通行安全，透過退縮行人穿越線、增設行人庇護島與無障礙人行道，打造友善且連貫的徒步空間；同時為提升整體交通安全與順暢度，於路口增設左轉專用車道，有效分流轉彎與直行車輛；此外也著重街道景觀與市容品質的提升，辦理道路與人行道鋪面改善、纜線下地及號誌共桿等工程，全面優化道路使用環境。

工務處說明，目前公道五路三段569號至669號間（永豐宮至中油路段）的人行道地坪鋪設工程已接近完成，後續將持續推進中央分隔島更新作業。施工期間，市府已於施工區域設置臨時車道標線，並配合交通維管設施進行動線引導，確保車輛安全通行。由於工程涉及車道調整，部分原有停車格已塗銷封閉，提醒用路人留意現場標誌標線，並配合現場指引提前改道。