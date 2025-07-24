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缺工缺料衝擊營建業 苗栗今公告114年度建照、雜項執照自動延長1年

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府為因應近年營建業普遍面臨缺工、缺料問題，今天公告114年度建照及雜項執照的建築期限自動延長1年，無需另行申請，盼提供鄉親更充裕的時間完成建築工程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為因應近年營建業普遍面臨缺工、缺料問題，今天公告114年度建照及雜項執照的建築期限自動延長1年，無需另行申請，盼提供鄉親更充裕的時間完成建築工程。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府為因應近年營建業普遍面臨缺工、缺料問題，造成施工進度延宕、營建成本上升，對相關產業與民眾的建築計畫造成衝擊，縣府今天公告114年度建照及雜項執照的建築期限自動延長1年，無需另行申請，盼提供鄉親更充裕的時間完成建築工程。

縣府工商發展處表示，這次展延是依據「建築法」第53條、「苗栗縣建築管理自治條例」第25條的規定辦理。凡建築物於今年1月1日至12月31日期間領取的建造執照、雜項執照，或建築工程已申報開工至114年12月31日建築執照仍有效者（即在竣工期限內）方得適用，自動延長建築期限1年，不必另行提出書面申請；但經縣府勒令停工且未經同意復工者，不得適用；另外，建造執照後續有關申報開工事項仍應依建築法第54條所定的期限辦理。

縣府表示，這項延長建案期限的措施，希望能有效紓解缺工、缺料對營建進度的衝擊，減少鄉親因延誤施工時程面臨的法律風險與經濟壓力；縣府放寬時程限制，有助於維護鄉親建築規畫的彈性與可行性，進一步提振縣內的建設意願與經濟活力；縣府將持續關注鄉親及建築產業面臨的困難，即時檢討並推動各項支持措施，與鄉親攜手共體時艱。

苗栗縣政府為因應近年營建業普遍面臨缺工、缺料問題，今天公告114年度建照及雜項執照的建築期限自動延長1年，無需另行申請，盼提供鄉親更充裕的時間完成建築工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府為因應近年營建業普遍面臨缺工、缺料問題，今天公告114年度建照及雜項執照的建築期限自動延長1年，無需另行申請，盼提供鄉親更充裕的時間完成建築工程。圖／苗栗縣政府提供

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