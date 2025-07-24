桃園「首席廚師」賽善用在地食材 蘇俊賓提惜食3階論

桃園市環保局為落實惜食，從源頭減少食物浪費，舉辦「首惜廚師」甄選推動在地飲食與低碳生活。副市長蘇俊賓今日頒獎表揚優秀獲獎的參賽者，與「惜食廚師」們料理3道美味與兼具環保的佳餚；選手將代表桃園參加全國賽。

3道佳餚使用的食材全數為桃園在地，如觀音蓮藕、復興竹筍與桃園黑豬肉等，以實際行動支持在地農產，降低運輸里程，也展現對食材的尊重與珍惜。蘇俊賓表示，市府近年推動低碳的惜食文化，包括社會局關懷據點、學校營養午餐等，都使用當季、在地的農產品，透過創意轉化原本可能被丟棄的食材，華麗轉身登上餐桌。

環保局表示，活動分為惜食創意教案組、惜食料理食譜組，教案組由薛雲華、胡育霖老師合作設計的「超級午餐SHOW！產地傳奇 × 惜食大挑戰」，贏得評審青睞，他們以校園午餐為主題，結合教學與創意，帶領學生化身「惜食偵探」，探索食材從產地到餐桌的旅程，並以「午餐DJ」等趣味活動，將惜食理念融入日常校園生活，從小培養尊重食物與資源的態度。

在料理組方面，來自桃園、目前就讀澎湖科技大學餐飲系的吳添豪，以「蝦語藏珍」與「魚影金芯」兩道精緻料理脫穎而出。他巧妙運用蝦殼等常被忽略的邊角料，創作兼具創意與環保概念的料理。他們將代表桃園市參加全國大賽，展現「沒有剩餘的食材，只有等待被發現的價值」的惜食精神。

蘇俊賓說指出，學環工的人常說垃圾只是放錯位置的資源，同樣的道理，廚餘只是沒有被充分運用的好食材。曾經有學校營養師跟他說，會每天檢視班級營養午餐的廚餘桶，了解學生是否喜歡當天的餐食，也可掌握食物分量是否過多。

蘇俊賓提出「惜食三階論」，第一階段是從源頭充分利用，由環保局、農業局與賣場合作，讓一些新鮮但可能賣相不好的農產品或水果，有機會用比較低的價格，讓消費者選購做成餐食的原料。第二階段是料理減廢，透過巧思與料理技巧，讓所有的食材在料理的過程中充分被運用，減少食材被取捨淪為廚餘；最後一個階段是惜食完食，強調依據用餐人數，烹煮分適中的菜餚，讓「零剩食」成為日常生活的習慣，兼具健康與環保的意涵。