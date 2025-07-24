通霄溪疏濬工程遭質疑超挖 苗縣府：總量管制嚴格把關

苗栗縣政府辦理通霄鎮通霄溪上游南勢溪疏濬兼供販售土石工程，工程進度落後且有影響生活環境，另還被民眾質疑現場篩選砂石作業方式及有超挖情況；縣府今天回應，標售砂石採總量管制，不致有超挖採售砂石牟利情形，至於部分地點深挖不符原設計已要求復原。

縣府水利處表示，通霄溪上游南勢溪南坪橋至高鐵橋段疏濬工程分兩標案，工程費用1千300多萬元，土石標售2千600多萬元，扣除施工成本約可為公庫進帳1千300多萬元。

此案為居民反映南勢溪河道淤積影響民眾生命財產安全，經現場測量評估有必要辦理，該處砂石經評估屬有價料源，縣府依「河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定」辦理疏濬兼供販售土石作業，現場管制作業設有地磅站，需逐車過磅，以總量管制，不致有超挖採售砂石牟利情形。

水利處強調，因地磅設置於工程出入口，可總量控管外運砂石，依現場地磅紀錄控管總外運量，不致有超挖採售砂石牟利情形。近日針對民眾有相關疑慮，現場監測發現兩地點超挖原設計約1米多，已要求復原；對於施工現場之篩分及回填等作業方式，也將持續加強監管，確保合法合約執行。

至於施工期間對當地居民生活及交通環境之影響問題，也已責成承包廠商加強相關管理措施，包括合理安排作業時間、實施灑水降塵及運輸動線等控管，以降低施工對周邊居民的不便。