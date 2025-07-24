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通霄溪疏濬工程遭質疑超挖 苗縣府：總量管制嚴格把關

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄溪上游南勢溪南坪橋至高鐵橋段疏濬工程進度延誤與疑似超挖疑慮，苗縣府今天也正式對外回應，標售砂石採總量管制，不致有超挖採售砂石牟利情形。記者吳傑沐／攝影
通霄溪上游南勢溪南坪橋至高鐵橋段疏濬工程進度延誤與疑似超挖疑慮，苗縣府今天也正式對外回應，標售砂石採總量管制，不致有超挖採售砂石牟利情形。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府辦理通霄鎮通霄溪上游南勢溪疏濬兼供販售土石工程，工程進度落後且有影響生活環境，另還被民眾質疑現場篩選砂石作業方式及有超挖情況；縣府今天回應，標售砂石採總量管制，不致有超挖採售砂石牟利情形，至於部分地點深挖不符原設計已要求復原。

縣府水利處表示，通霄溪上游南勢溪南坪橋至高鐵橋段疏濬工程分兩標案，工程費用1千300多萬元，土石標售2千600多萬元，扣除施工成本約可為公庫進帳1千300多萬元。

此案為居民反映南勢溪河道淤積影響民眾生命財產安全，經現場測量評估有必要辦理，該處砂石經評估屬有價料源，縣府依「河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定」辦理疏濬兼供販售土石作業，現場管制作業設有地磅站，需逐車過磅，以總量管制，不致有超挖採售砂石牟利情形。

水利處強調，因地磅設置於工程出入口，可總量控管外運砂石，依現場地磅紀錄控管總外運量，不致有超挖採售砂石牟利情形。近日針對民眾有相關疑慮，現場監測發現兩地點超挖原設計約1米多，已要求復原；對於施工現場之篩分及回填等作業方式，也將持續加強監管，確保合法合約執行。

至於施工期間對當地居民生活及交通環境之影響問題，也已責成承包廠商加強相關管理措施，包括合理安排作業時間、實施灑水降塵及運輸動線等控管，以降低施工對周邊居民的不便。

砂石

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