桃園蘆竹新行政園區BOT恐遙遙無期 張善政拍板自行興建

桃園蘆竹行政園區規畫多年，市府研擬將蘆竹區公所、南崁公有零售市場、市立圖書館南崁分館廳舍整合重建，並採取BOT方案，但考量財務結構、營運風險等不確定性，市長張善政今拍板改由市府自建，預計今年底完成專案管理招標，明年底完成統包決標後，隨即啟動設計與施工。

蘆竹新行政園區紙上談兵多年，在地民代都相當關心。張善政今下午和立委牛煦庭前往規畫基地視察。張表示，隨蘆竹區人口快速成長、洽公需求日益增加，原有行政設施使用已逾43年，空間不足且難以因應現代服務需求，市府決定整合區公所、地政事務所等機關，由政府自建全新行政園區，打造具備辦公、市場、社福與公共服務等功能的現代化行政據點。

張善政指出，市府原先評估採用BOT模式開發，但考量財務結構、營運風險與工期控管等不確定因素，最終決定改由政府主導興建，此舉不僅可掌握時程與品質，更有助於整合社福設施、停車空間等多元用途，為市民提供更完善的公共服務與生活機能。

經發局表示，蘆竹行政園區規畫整合蘆竹區公所、市立圖書館南崁分館及南崁公有零售市場，打造具多元機能的複合式行政園區，並評估導入社會住宅、公共托育、長照、日照中心等社福設施，提升在地公共資源可及性與服務品質。全案由航空城工程處辦理，總經費初步預估約40億元，後續仍會視物價調整，透過統包方式整合設計與施工，提升行政效能並減少工期風險。

經發局指出，原以促參模式辦理園區開發，初估投資報酬率約為6%，具招商潛力，然而隨著營建成本上升、通膨壓力加劇、融資條件不利，民間投資意願下降，加上程序繁瑣、工期延宕風險高，難以同步推動社福設施興建，整體效益有限，因此市府經過多次跨單位會議後，決定改採自建方式，整合行政與社福功能，增設停車空間，有效回應地方長期洽公與交通不便問題。