CSI鑑識遊戲、警用裝備體驗 桃警辦營隊還讓小孩學防身

為推動暑期青春專案暨犯罪預防宣導工作，桃園市平鎮警分局今明舉辦為期2天的「福爾摩斯偵探體驗營」，由副分局長陳品宏親自帶隊，安排豐富的警察體驗課程，帶領現場小朋友們化身小小波麗士，親身參與CSI鑑識遊戲、警用裝備體驗及戰技表演，讓參加的小朋友們大呼過癮、收穫滿滿。

陳品宏表示，本次活動透過寓教於樂方式，讓小朋友們扮演「小小波麗士」，從鑑識採證、戰技演練到裝備實作，深入了解警察平日的執勤內容與工作挑戰，不僅增進法律常識與安全意識，更希望孩子們能在暑期中培養正向觀念，遠離偏差誘惑，建立積極進取的生活態度。

在鑑識體驗課程中，由偵查隊鑑識小隊專業人員現場教學，講解各式採證工具與科學儀器的用途，並讓小朋友們實地操作採集指紋與鞋印等證據，親身體驗刑案現場的辦案過程，感受科技辦案的魅力。此外，也安排他們試戴「酒後模擬眼鏡」，模擬酒精影響下的視覺與判斷障礙，讓他們深刻體會酒駕的危險性。

戰技體驗部分更是本次活動一大亮點，由分局戰技教官扮演歹徒，與小朋友一對一模擬攻防演練，透過示範防身格鬥技巧，傳授基礎應對歹徒攻擊的自我保護方法，讓孩子們在趣味互動中學習安全觀念與保護自己。

活動現場也展示各式警用裝備，小朋友們不僅能近距離操作警械，還能穿戴上全套裝備，親身體驗警察執勤的重量與辛勞，當全副武裝站在烈日下時，紛紛感嘆「當警察真不簡單！」，也對員警平時的付出與辛勞有了更深一層的體會與尊敬。

平鎮警分局表示，希望透過此次體驗營，不僅讓學童們增進法治知識與自我保護能力，也能拉近警民關係、建立正向互信，讓孩子們在暑假留下難忘又有意義的回憶。未來也將持續辦理多元化的犯罪預防活動，打造更安全友善的成長環境。 為推動暑期青春專案暨犯罪預防宣導工作，桃園市平鎮警分局今明舉辦為期2天的「福爾摩斯偵探體驗營」。圖／平鎮警分局提供 為推動暑期青春專案暨犯罪預防宣導工作，桃園市平鎮警分局今明舉辦為期2天的「福爾摩斯偵探體驗營」。圖／平鎮警分局提供

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