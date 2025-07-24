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苗140縣道苑南陸橋現裂縫、混凝土剝落 縣府：將補強改善
苗栗縣苑裡鎮140縣道跨越鐵道的苑南陸橋，近來有民眾發現橋體出現裂痕，還導致混凝土塊掉落現象，憂心橋體安全性向縣府陳情；對此，縣府交通工務處表示，經派員前往檢測，確認橋體結構安全性並無疑慮，另裂痕將補強改善。
苗140線是當地重要道路，可銜接國道3號苑裡交流道，且鄰近大甲工業區，有不少上班民眾及廠商的車輛進出，是當地重要道路，更可連接至國道3號苑裡交流道。
當地新復里長鄭有生說，苑南陸橋出入車輛多，日前發現南側靠新復里段混凝土剝落、出現裂痕，加上之前在地面曾發現不少碎石，無法確定是否由陸橋上掉落，希望縣府能完善檢測、保障民眾通行安全。
苗縣府接獲陳情派員前往現勘檢測後，初步確認苑南陸橋橋體結構的安全性無虞。交通工務處表示，發生混凝土剝落應該為苑南陸橋久經風吹、日曬、雨淋，且之前颱風過境帶來強降雨，因此導致混凝土剝落；另外，橋體出現的裂縫也不會影響橋體結構安全，民眾不必擔心，將委請廠商盡快補強改善。
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