竹南教保員掌摑4歲童 幼兒園娃娃車遭蛋洗

苗栗竹南某私立幼兒園發生教保員連續掌摑4歲女童的不當管教事件引發眾怒。縣議員陳光軒今天說，幼兒園娃娃車遭蛋洗，過度偏激的私刑正義對事件無實質幫助，呼籲民眾理性。

苗栗縣政府15日接獲民眾檢舉，竹南鎮某私立幼兒園發生教保員對幼童搧巴掌的不當管教事件，隨即派員進園初步調查，保存監視器影像等相關證據。經查該名教保員已遭園方終止聘任，仍依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」組成調查小組進行後續調查。

根據事發當時監視器影像，該名女教保員坐在椅子上，把女童叫到面前質問了幾句話，隨即連續出手大力掌摑、打手臂，女童數度站不穩往後退，教保員接續拉扯女童衣服靠近狠甩巴掌。

影像經網路曝光後，引發民眾憤慨。縣長鍾東錦深表痛心遺憾，要求儘速查明、究責、重罰；幼兒園也公開聲明致歉，並提出防範類似事件再發生的4項具體行動，包括全面檢討並強化教職員聘任與考核制度；建立更嚴謹之教學監督巡堂與通報機制；定期為全體教職員進行兒童權益及情緒管理課程；召開家長溝通座談會，建立公開透明之合作關係。

民進黨苗栗縣議員陳光軒今天透過臉書發文表示，陸續收到一些家長反映，幼兒園發生不當管教搧巴掌事件後，引發群情激憤，不斷地有太過熱心激情的朋友以過激方式表達不滿，甚至有蛋洗娃娃車的狀況。

陳光軒說，大家都支持要給予園方及當事老師最嚴厲的處罰，但過度偏激的私刑正義真的不鼓勵，畢竟犯錯的是個人，實在沒必要波及到其他不相干人等，這對整件事情的檢討也沒有實質的幫助，呼籲大家冷靜面對，理性思考，也給予那些沒有犯錯、認真職守的幼教老師、人員多一點空間。

縣府教育處表示，調查仍持續進行，由專業律師、社工師及外聘委員組成專案調查小組執行，預定8月中旬完成。