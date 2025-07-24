承包竹市府逾20億工程 新聯線黨團要求徹查巨佳全部工程

承攬新竹棒球場工程的巨佳營造，遭指控在承包華德福學校與育賢國中拆除工程中，將拆除廢棄物回填至華德福校園。新竹市議會新聯線黨團也質疑，2019年重建新竹棒球場時，已列支數千萬元廢棄物清運與外運費，實際上未見廢棄物離場，反而疑將乾淨土方對外販售，並將廢棄物回填，賺取多層次不當利益。

民眾黨市議員李國璋、宋品瑩指出，新竹棒球場的大祕寶，追蹤至今竟衍生出案外案，華德福學校的草皮下藏有大量的營建廢料，疑似為育賢國中工程廢棄物的掩埋場，巨佳工程承攬內容包含營建廢棄物的處理及清運費用，如今抓包這些廢棄物被掩埋在學校的草皮中，嚴正要求檢調機關徹查新竹棒球場、華德福學校以及所有巨佳營造承攬的工程案件。

新聯線黨團指出，巨佳營造自前市長林智堅上任以來，承攬市府工程合計逾20億元，包括棒球場、校園、道路與公辦都更等多項重大建設，這些疑雲重重的掩埋與「掏空」手法，是否與昔日工程案互為呼應？

新聯線黨團表示，追查過去紀錄，巨佳營造曾於2016年承包大溪高中的圖資大樓工程，造成工人活埋的嚴重工安職災事件，2020年承包新竹棒球場經由體育署的工程查核監督報告，其中的施工品質竟能獲取「甲等」的評估結果，全案已由市府提交相關證據給新竹檢調機關，呼籲林智堅立即出面協助作證、還原真相，避免司法偵辦遭異樣解讀。

民進黨新竹市議會黨團表示，無論是新竹棒球場或華德福，檢調早已積極偵辦中，呼籲國民黨、民眾黨「保安」議員尊重司法，不要為新竹市長高虹安的無能找藉口。