竹北公二停五停車場翻新啟用 提升便利性

竹縣竹北市公所今天說，推動改善停車環境，在光明美食商圈內的公二停五停車場，已歷經20年使用，內部空間老舊，經翻新工程，升級地坪鋪面、更新指引標線等，方便民眾使用。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，公二停五停車場位於竹北市光明美食商圈，是地方民眾的美食聚集地，但公二停五年久陳舊，內部牆面油漆剝落、照明昏暗、標線不清，而環境與設施不佳，也影響民眾對竹北印象。

鄭朝方說，此次工程除提升地坪鋪面、更新指引標線、優化照明設備，也強化無障礙設施與婦幼車位標示，讓停車場更加友善與便利。

他說，為展現未來感與科技氛圍，停車場頂燈採用現代感的電路折線設計，另在燈光設計分為冷區與暖區，讓民眾可分辨停車處。

鄭朝方指出，改善後車格共計459格，其中包含無障礙車格10席、婦幼車格10席、充電車格14席，打造舒適便利的停車環境。