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苗栗推動原民部落林下經濟 選出3名「段木香菇達人」強化產業技能

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣擁有多元且獨特的原住民族部落文化，泰安、南庄與獅潭是全縣原住民人口密集區，山林與原民生活緊密相連，縣府今年致力發展部落的段木香菇產業，已有四成的部落參與。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣擁有多元且獨特的原住民族部落文化，泰安、南庄與獅潭是全縣原住民人口密集區，山林與原民生活緊密相連，縣府今年致力發展部落的段木香菇產業，已有四成的部落參與。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣擁有多元且獨特的原住民族部落文化，泰安、南庄與獅潭是全縣原住民人口密集區，山林與原民生活緊密相連，縣府今年致力發展部落的段木香菇產業，已有四成部落參與，最近並選出3名段木香菇達人，縣府將依林下經濟規範協助完善菇場設施，推動成為示範場域及文化體驗、品牌展售的綜合型據點。

縣府原民處指出，山林與原民生活緊密相連，勾勒出族人與自然共生的價值觀；段木香菇因仰賴原木自然培育，具有低碳環保、高度營養與經濟價值，配合苗栗原鄉天然森林環境，十分適合種植生長，並成為苗栗發展林下經濟一項極具潛力的產業。

原民處表示，縣內已有13個原鄉部落投入段木香菇產業，包括南庄8個部落、泰安5個部落，涵蓋苗栗縣原住民部落總數約四成，顯見部落對段木香菇產業的高度認同與發展信心。為提升苗栗原鄉部落經濟自主及推動永續林業發展，縣府積極推展林下經濟，今年以段木香菇為核心產業，盼打造符合地方文化與生態共榮的產業模式，引導青年返鄉並推動部落產業。

原民處今年爭取原民會補助「原鄉部落段木香菇產業輔導計畫」，邀農業試驗所專家評選，遴選泰安鄉及南庄鄉3處優質場域作為段木香菇示範基地，後續將導入六級產業化經營模式，打造全縣段木香菇林下經濟發展典範。

這次獲選的3名「段木香菇達人」，分別是南庄鄉八卦力部落豆阿福、泰安鄉榮安部落謝國忠、大安部落張文雄，他們都是長期投入段木香菇生產且具資深實務經驗的在地耕作者；透過產業輔導計畫，縣府將協助3名達人依林下經濟規範，完善3人現有菇場設施建置、技術優化與環境控管，使示範場域成為教學觀摩、文化體驗與品牌展售的綜合型據點。

原民處指出，縣府前年輔導原鄉推動經營桂竹筍加工場，去年輔導養蜂，今年則選擇段木香菇，盼豐富部落產業的多元化；展望未來，縣府將持續爭取資源挹注，逐步擴大段木香菇產業輔導範圍，為部落營造安身立足的產業環境，協助族人「從山林走向市場」，並讓傳統知識與現代技術相互融合，創造更大產業影響力，實現族人與山林共生的永續願景。

苗栗縣擁有多元且獨特的原住民族部落文化，泰安、南庄與獅潭是全縣原住民人口密集區，山林與原民生活緊密相連，縣府今年致力發展部落的段木香菇產業，並選出3名段木香菇達人，推動成示範場域。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣擁有多元且獨特的原住民族部落文化，泰安、南庄與獅潭是全縣原住民人口密集區，山林與原民生活緊密相連，縣府今年致力發展部落的段木香菇產業，並選出3名段木香菇達人，推動成示範場域。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣擁有多元且獨特的原住民族部落文化，泰安、南庄與獅潭是全縣原住民人口密集區，山林與原民生活緊密相連，縣府今年致力發展部落的段木香菇產業，已有四成的部落參與。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣擁有多元且獨特的原住民族部落文化，泰安、南庄與獅潭是全縣原住民人口密集區，山林與原民生活緊密相連，縣府今年致力發展部落的段木香菇產業，已有四成的部落參與。圖／苗栗縣政府提供

香菇 南庄 經濟發展

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