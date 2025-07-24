藍揭新竹棒球場廠商連倒2周廢棄物回填校園 綠營回應曝光

新竹市議會國民黨團今召開記者會批承攬新竹棒球場工程的巨佳營造，竟將拆除的廢棄物回填至華德福校園。民進黨黨團也回應，民進黨的立場從頭到尾都一致，有任何貪贓枉法，都請檢調毋枉毋縱。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡指出，華德福學校、育賢國中、新竹棒球場都由巨佳營造承攬，但華德福草皮下竟被挖出育賢國中拆除的營建廢棄物，甚至有吹哨者爆料，看到車輛從外面載了整整2周的大量營建廢棄物埋在華德福，甚至涉及跨縣市的廢棄物傾倒。

陳慶齡表示，國民黨團也質疑當初這麼多的營建廢棄物可以倒在棒球場、可以倒在華德福，沒有高層的授意，沒有市長的授意，承包商有這麼大的膽子敢這麼做嗎？當初放水的這些市府官員、調查站、檢察官，為什麼到現在都沒有任何消息？

國民黨籍市議員吳旭豐則說，市府就相關案件都已提刑事告發，但國民黨團還是要質問，前市長林智堅敢發文說新竹需要更美好的未來，「你敢不敢出來說，你之前做了這些事情，有沒有跟市民道歉？」這不僅僅是廠商自己的行為，前市府是否有涉及圖利？檢調應該盡速查清楚，而不是把罪都推在巨佳營造身上。

民進黨新竹市議會黨團表示，無論是新竹棒球場或華德福，檢調早已積極偵辦中，呼籲國民黨、民眾黨「保安」議員尊重司法，不要為新竹市長高虹安的無能找藉口。