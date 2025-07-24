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藍營揭新竹棒球場廠商連倒2周廢棄物至校園 市府憂脫產滅證

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府說明，華德福學校於今年2月移植校內樹木時，開挖過程中發現草皮下方土層疑似掩埋有大量廢棄物，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等殘餘建材。圖／新竹市政府提供
新竹市政府說明，華德福學校於今年2月移植校內樹木時，開挖過程中發現草皮下方土層疑似掩埋有大量廢棄物，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等殘餘建材。圖／新竹市政府提供

承攬新竹棒球場工程的巨佳營造，遭指控在承包華德福學校與育賢國中拆除工程中，將拆除廢棄物回填至華德福校園。新竹市議會國民黨團今召開記者會指出，華德福不僅埋有育賢國中拆除物，還混雜其他工地廢棄物。市府則呼籲檢調盡速偵辦，避免廠商滅證或脫產，影響後續求償。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡指出，新竹市政府在華德福學校草皮下挖到育賢國中之前工地上的營建廢棄物。當初育賢國中的工程也是由巨佳營造承攬，華德福小學的工程也是由巨佳營造承攬，甚至12億棒球場的工程，也是由巨佳營造承攬的。

陳慶齡質疑，這麼多由巨佳營造承攬的工程中，為什麼會有這麼多營建廢棄物埋在地底下？育賢國中當初在營造時，是不是也有外地的營建廢棄物被倒在下面？立法委員張啓楷Threads也有在華德福上班的吹哨者爆料，看到車輛從外面載了整整2個星期的大量營建廢棄物，甚至涉及跨縣市的廢棄物傾倒。

陳慶齡表示，國民黨團也質疑當初這麼多的營建廢棄物可以倒在棒球場、可以倒在華德福，沒有高層的授意，沒有市長的授意，承包商有這麼大的膽子敢這麼做嗎？當初放水的這些市府官員、調查站、檢察官，為什麼到現在都沒有任何消息？

國民黨籍市議員吳旭豐則說，市府就相關案件都已提刑事告發，但國民黨團還是要質問，前市長林智堅敢發文說新竹需要更美好的未來，「你敢不敢出來說，你之前做了這些事情，有沒有跟市民道歉？」這不僅僅是廠商自己的行為，前市府是否有涉及圖利？檢調應該盡速查清楚，而不是把罪都推在巨佳營造身上。

新竹市政府工務處回應，對於巨佳營造在華德福學校場域掩埋廢棄物影響學童學習環境，市府表達憤怒也希望盡快釐清真相。但由於市府目前僅進行局部開挖，故僅能針對所見證據資料研判，若未來需進行較大範圍開挖移除，倘在過程中有發現可判讀廢棄物來源證據，也將再提供給相關單位進行調查。

市府同時也呼籲，希望檢舉人能向市府提供明確來源時間地點，也期盼檢調單位能盡速偵辦釐清，以避免巨佳營造湮滅證據或脫產而致市府無法求償，影響權益。

國民黨籍市議員吳旭豐說，市府就相關案件都已提刑事告發，前市府是否有涉及圖利的行為？檢調應該盡速查清楚，而不是把罪都推在巨佳營造身上。記者黃羿馨／攝影
國民黨籍市議員吳旭豐說，市府就相關案件都已提刑事告發，前市府是否有涉及圖利的行為？檢調應該盡速查清楚，而不是把罪都推在巨佳營造身上。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡質疑，這麼多由巨佳營造承攬的工程中，為什麼會有這麼多營建廢棄物埋在地底下呢？記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡質疑，這麼多由巨佳營造承攬的工程中，為什麼會有這麼多營建廢棄物埋在地底下呢？記者黃羿馨／攝影
新竹市工務處說明，今年2月在華德福實驗學校植樹作業時，現場人員即於草皮下方挖出多項廢棄物。圖／新竹市政府提供
新竹市工務處說明，今年2月在華德福實驗學校植樹作業時，現場人員即於草皮下方挖出多項廢棄物。圖／新竹市政府提供
立法委員張啓楷Threads指出，有在華德福上班的吹哨者爆料，看到車輛從外面載了整整2個星期的大量營建廢棄物，甚至涉及跨縣市的廢棄物傾倒。圖／取自張啓楷Threads
立法委員張啓楷Threads指出，有在華德福上班的吹哨者爆料，看到車輛從外面載了整整2個星期的大量營建廢棄物，甚至涉及跨縣市的廢棄物傾倒。圖／取自張啓楷Threads
新竹市工務處說明，為釐清真相，市府於7月在華德福實驗學校實地開挖檢查，亦發現埋有廢棄物。圖／新竹市政府提供
新竹市工務處說明，為釐清真相，市府於7月在華德福實驗學校實地開挖檢查，亦發現埋有廢棄物。圖／新竹市政府提供
新竹市政府說明，華德福學校於今年2月移植校內樹木時，開挖過程中發現草皮下方土層疑似掩埋有大量廢棄物，甚至包含育賢國中學期教學計畫表等行政文件。圖／新竹市政府提供
新竹市政府說明，華德福學校於今年2月移植校內樹木時，開挖過程中發現草皮下方土層疑似掩埋有大量廢棄物，甚至包含育賢國中學期教學計畫表等行政文件。圖／新竹市政府提供
新竹市議會國民黨團今召開記者會指出，華德福校園不僅埋有育賢國中拆除物，還混雜其他工地廢棄物。市府則呼籲檢調盡速偵辦，避免廠商滅證或脫產，影響後續求償。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨團今召開記者會指出，華德福校園不僅埋有育賢國中拆除物，還混雜其他工地廢棄物。市府則呼籲檢調盡速偵辦，避免廠商滅證或脫產，影響後續求償。記者黃羿馨／攝影

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