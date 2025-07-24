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新竹市府開衛生政策成果發表會 公布6大衛生政策成果

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市衛生局今舉辦「衛生政策成果發表會」，向市民報告新竹市114年度6大衛生政策成果。圖／新竹市府提供
新竹市衛生局今舉辦「衛生政策成果發表會」，向市民報告新竹市114年度6大衛生政策成果。圖／新竹市府提供

新竹市衛生局今舉辦「衛生政策成果發表會」，由代理市長邱臣遠與衛生局長陳厚全出席，向市民報告新竹市114年度6大衛生政策成果，涵蓋「婦幼健康、長照服務、食品安全、癌症防治、傳染病防控與心理支持」等面向，全方位打造健康友善的宜居城市。

衛生局表示，為落實「老幼共好」施政願景，市府以「健康新竹 全齡樂活」為目標，持續深化「祝你好孕」系列政策，包含凍卵補助、中醫助孕調理以及婚後孕前健檢補助試辦計畫，減輕年輕夫妻的備孕負擔，提供實質支持與保障，讓「敢婚、願生、樂養」不再只是口號，而是能安心實現的幸福選項。同時，為強化嬰幼兒健康，市府更推動「幼兒專責醫師計畫」，有效促進早期療育，為孩子的健康成長奠定基礎。

衛生局說明，在高齡照護方面，市府今年1月成立「新竹市長期照顧管理中心」，透過單一窗口提供市民更完善的照顧服務，並積極擴展長照日照據點，導入智慧長照系統、長照專車與車票補助，確保長者能就近獲得即時、貼心的照護服務，實現在地安老。

衛生局指出，自今年起市府全面推動六項公費癌症篩檢，並攜手140家醫療院所，將篩檢服務深入社區與職場場域，預估全年服務人次可達3萬人。搭配全年無休的「健檢365」、老人健檢與代謝症候群防治服務，全面強化市民的疾病預防意識與健康管理能力。

此外，面對瞬息萬變的疫情與傳染病挑戰，衛生局始終超前部署，不僅設立26處登革熱快篩據點及2家腸病毒責任醫院（新竹臺大分院及新竹市立馬偕兒童醫院），更規劃傳染病應變及隔離醫院，並自去年起推動「自費疫苗補助政策」，迄今已超過2,700人次申請，有效提升市民施打疫苗的便利性。

衛生局指出，為強化食品安全監督，市府持續實施餐飲衛生分級評核與檢舉獎勵機制，提升業者自主管理意識，並鼓勵市民參與監督，共同為食安把關。衛生局另推動心理健康促進政策，陸續推出「心靈貢丸湯」Podcast系列節目，以輕鬆對談的方式，引導市民深入認識心理議題，提升整體心理健康素養。同時攜手中央提供15至45歲有需求的民眾每人3次免費心理諮商，社區心理衛生中心更提供新竹市民每年最多4次的免費個別心理諮商服務，打破尋求協助的隔閡。

長照 衛生局

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