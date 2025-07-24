竹北光明商圈停車場老舊 市公所投2400萬採科技感翻新

新竹縣竹北市光明美食商圈內的公二停五停車場歷經20年使用，內部設施老舊，公所自編2400萬改善停車環境，頂燈採用極具現代感的電路折線設計，導入科技感十足的城市美學，成為竹北最具特色、最鮮明的停車空間。

竹北市長鄭朝方指出，公二停五停車場位於竹北市光明美食商圈，不僅是在地人的美食聚集地，更是吸引外地遊客前來品味竹北特色料理的重要據點。因此此處停車場也可說是城市的門面。

鄭朝方說，公二停五歷經20年使用年久陳舊，內部牆面油漆剝落、照明昏暗、標線不清，甚至車主經常找不到車輛等諸多問題，其環境與設施的優劣直接影響市容與訪客對竹北的印象。

為改善停車環境，鄭朝方表示，工程除了全面提升地坪鋪面、更新指引標線、優化照明設備，還特別強化無障礙設施與婦幼車位的標示，讓停車場更加友善與便利。為展現未來感與科技氛圍，停車場頂燈採用極具現代感的電路折線設計。

而燈光設計也有巧思，分為冷區與暖區，讓民眾可以輕易地分辨自己所在的停車大區塊。梯廳設計延伸竹北市公所廳舍元素，典雅素淨，由地下室走樓梯上公園的路徑時與綠蔭相映成趣。

鄭朝方表示，改善後車格共計459格，其中包含了無障礙車格10席、婦幼車格10席、充電車格14席，讓來往光明美食商圈的市民與美食家們擁有更舒適便利的停車環境。

鄭朝方也預告，已著手第二期改善工程、追加編列預算，針對機車停放區的動線與空間進行優化，並施作地坪止滑工程、改善機車出口斜坡道的坡度與銜接，以及全面改善現有廁所積水與滲漏問題。藉由一、二期改造，讓市民與遊客一踏入這座城市，就能感受到竹北市的細緻與優雅。