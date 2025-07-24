桃園捷運青線延伸亞洲矽谷、預留通觀音彈性 張善政現勘盼完善交通

桃園捷運青線規畫連結桃園市區與高鐵桃園站周邊，昨桃園市長張善政現勘捷運青線延伸亞洲矽谷創新研發周邊時表示，請捷工局將青線延伸路線、設站位置、型式及保留延伸觀音的機制納入可行性研究期末報告評估，並規畫與亞洲矽谷創新研發中心及周邊觀光設施連通機制，以強化青埔地區大眾運輸路網密度，提升交通便捷性。

捷運青線原規畫自桃園火車站出發行經桃園、蘆竹都市計畫區、及高鐵桃園車站特定區，終點設於高鐵桃園站，總共12站，其中高架10站、地下2站，全長約14.7公里。

張善政昨受立委魯明哲邀請與桃園市議會議長邱奕勝共同現勘表示，捷運青線正著手可行性研究，青埔地區為桃園未來發展的重要樞紐，隨著亞洲矽谷計畫、會展產業與智慧城市建設逐步到位，完善軌道與交通接駁系統將是帶動區域發展的關鍵動力，故延伸路線確有其必要性，應提早規畫，期盼透過捷運青線、機場捷運與高鐵所構成軌道運輸網絡，提升亞洲矽谷創新研發中心的招商誘因，吸引更多優質企業落腳桃園。

張說，相關計畫可以提升區域交通可及性，市府將透過跨局處合作，針對捷運設站、轉乘動線及周邊道路整合詳細規畫與研議。

張表示，魯明哲委員過去協助市府向中央爭取捷運綠線延伸中壢、中豐路交流道等多項交通建設，捷運青線計畫也如火如荼進行中，針對延伸路線可行性及其沿線周邊的發展潛力整體規畫，市府除會持續與中央積極溝通協調，也期盼魯居中扮演關鍵角色，協助桃園向中央爭取加速通過青線的可行性研究。

魯明哲表示，捷運青線為銜接台鐵桃園站與高鐵桃園站的關鍵軌道建設，目前正在辦理可行性研究，桃園航空城公司正推動亞洲矽谷創新研發中心招商作業，結合周邊觀光旅館與會展中心，朝智慧科技與綠色創新為核心的國際級產業聚落發展，為了因應青埔當地快速發展，及未來交通更大的需求，應及早提出更完善的周邊交通配套。他除了會大力支持青線延伸至亞洲矽谷創新研發中心，未來也樂見往觀音方向延伸，並會持續協助市府向中央爭取計畫推動。