苗縣南勢溪疏濬 遭疑超挖 縣府監測

苗栗縣通霄溪上游南勢溪南坪橋上游至高鐵橋上游段河道，今年進行整理疏濬兼供土石販售作業，但民眾發現，工程進度落後，挖土機具趕工巨響持續擾民，並質疑現場有超挖、篩選純砂石外運等情形。縣府水利處回應，逾期作業將裁罰，並派員監測河床高度釐清是否超挖。

通霄南勢溪疏濬作業工期表定今年2月起至6月初，並將疏濬土石販售，縣府預估可進帳1千3百多萬元。但民眾發現，工程直到7月底都還在進行，進度落後，包商未辦理展延卻持續作業中。

不僅如此，居民更抱怨，近來工程現場挖土機具連日趕工，不時從河道處發出砂石撞擊巨響、鄰近苗121線也是砂石車穿梭不停；並懷疑有超挖並現地篩選「純砂石」外運，河道中深挖的大窟窿再以爛泥砂填平，以疏濬之名行採賣砂石來牟利，疏濬河段還出現水泥護牆裸露，有沖刷危機。

縣府水利處回應，針對外界質疑有超挖部分，已派員前往監測疏濬河床高度來釐清，目前尚無定論，若有超挖將予以開罰；另包商未辦理工期展延，逾期作業部分將依工程合約每日累罰。

至於現場篩選砂石部分，因合約中只有外運砂石的總量管制，並無這方面作業細節的限制。