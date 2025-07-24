桃捷綠線延伸大溪 河東說明會意見兩極

桃園市府為解決大溪交通塞車，前晚舉行捷運綠線延伸大溪可行性研究首場說明會，與會民眾看法兩極，有人樂見舒緩塞車，但也有民眾質疑站距拉太長、破壞大溪美景等，藍綠民代都盼市府審慎評估。市府捷工局說，明晚還有河西場說明會，將彙整意見擬定完整方案。

知名景點大溪老街受交通壅塞影響觀光人氣下跌，市府推動捷運綠線自八德延伸大溪線，最新規畫路線自埔頂往東橫跨大漢溪，南延進至大溪老街附近的信義路、中華路，全線7.9公里走高架、設5站，預估工程總經費418億元。

昨晚河東場說明會吸引在地民眾出席，不少居民表達樂見綠捷延伸進大溪老城區，日後可帶動大溪觀光發展，解決交通壅塞，讓外縣市遊客輕鬆暢遊大溪。市議員李柏坊也說，綠捷原先延伸至埔頂站，需接駁車進老街，交通壅塞未解決，如能延伸進老街，可望帶動大溪地方發展和就業機會。

有民眾質疑，綠捷延伸至大溪河東，全線高架恐破壞大溪好山好水的美景，也有民眾質疑，綠捷延伸線站距過長，跨越大漢溪恐造成逃生困難，並懷疑「炒地皮」，建議考慮輕軌方式規畫。

國民黨立委邱若華認為，過去鄭捷殺人案，選在台北捷運2站間距離最長區間做案，若站距過長逃生恐有疑慮，希望市府聽取民意，依據地方提出的環境評估、路線站點調整。

民進黨市議員陳治文也說，相關站體都在都市計畫區外，路線仍有爭議，又未經中央初步審定，就急忙召開說明會，質疑有炒地皮之嫌，希望市府重新審慎評估、完成配套再開說明會。

市府捷工局指出，路線跨越大漢溪高低落差60公尺、河寛560公尺工程面可解決，也會在高架軌道側設人行通道、增設大漢溪兩端逃生梯，確保安全性。明晚舉辦河西場說明會後，將蒐集民眾意見進行檢討，擬出符合地方期待方案，爭取2027至2029年取得用地和細部設計，目標2034年通車。