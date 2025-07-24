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桃捷綠線延伸大溪 河東說明會意見兩極

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市政府前晚舉行捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估案首場說明會，民眾紛紛陳述表達看法。記者曾增勳／攝影
桃園市政府前晚舉行捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估案首場說明會，民眾紛紛陳述表達看法。記者曾增勳／攝影

桃園市府為解決大溪交通塞車，前晚舉行捷運綠線延伸大溪可行性研究首場說明會，與會民眾看法兩極，有人樂見舒緩塞車，但也有民眾質疑站距拉太長、破壞大溪美景等，藍綠民代都盼市府審慎評估。市府捷工局說，明晚還有河西場說明會，將彙整意見擬定完整方案。

知名景點大溪老街受交通壅塞影響觀光人氣下跌，市府推動捷運綠線自八德延伸大溪線，最新規畫路線自埔頂往東橫跨大漢溪，南延進至大溪老街附近的信義路、中華路，全線7.9公里走高架、設5站，預估工程總經費418億元。

昨晚河東場說明會吸引在地民眾出席，不少居民表達樂見綠捷延伸進大溪老城區，日後可帶動大溪觀光發展，解決交通壅塞，讓外縣市遊客輕鬆暢遊大溪。市議員李柏坊也說，綠捷原先延伸至埔頂站，需接駁車進老街，交通壅塞未解決，如能延伸進老街，可望帶動大溪地方發展和就業機會。

有民眾質疑，綠捷延伸至大溪河東，全線高架恐破壞大溪好山好水的美景，也有民眾質疑，綠捷延伸線站距過長，跨越大漢溪恐造成逃生困難，並懷疑「炒地皮」，建議考慮輕軌方式規畫。

國民黨立委邱若華認為，過去鄭捷殺人案，選在台北捷運2站間距離最長區間做案，若站距過長逃生恐有疑慮，希望市府聽取民意，依據地方提出的環境評估、路線站點調整。

民進黨市議員陳治文也說，相關站體都在都市計畫區外，路線仍有爭議，又未經中央初步審定，就急忙召開說明會，質疑有炒地皮之嫌，希望市府重新審慎評估、完成配套再開說明會。

市府捷工局指出，路線跨越大漢溪高低落差60公尺、河寛560公尺工程面可解決，也會在高架軌道側設人行通道、增設大漢溪兩端逃生梯，確保安全性。明晚舉辦河西場說明會後，將蒐集民眾意見進行檢討，擬出符合地方期待方案，爭取2027至2029年取得用地和細部設計，目標2034年通車。

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