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苗縣推原鄉林下經濟 3處段木香菇示範基地出爐

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣政府推動原鄉林下經濟，爭取中央補助輔導計畫，遴選出泰安鄉及南庄鄉3處潛力場域作為段木香菇示範基地，盼導入資源，打造苗栗縣段木香菇林下經濟發展典範。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天指出，縣內泰安鄉、南庄鄉與獅潭鄉為原住民人口較密集區，山林與原民生活緊密相連，段木香菇因仰賴原木自然培育、低碳環保且具高度營養與經濟價值，配合原鄉天然森林環境，是發展林下經濟極具潛力產業。

原民處表示，為提升原鄉部落經濟自主及推動永續林業發展，今年起以段木香菇為核心產業，打造符合地方文化與生態共榮的產業模式推展林下經濟，形塑族人對未來林業經濟生活的文化傳承，引導青年返鄉、推動部落產業。

原民處說，目前縣內已有13個原鄉部落投入段木香菇產業發展，包括南庄鄉8個部落、泰安鄉5個部落，涵蓋苗栗縣原住民部落總數約40%。經縣府爭取原住民族委員會「原鄉部落段木香菇產業輔導計畫」補助，遴選出泰安鄉及南庄鄉3處優質潛力場域作為段木香菇示範基地。

原民處表示，獲選的3名段木香菇達人分別為南庄鄉八卦力部落豆凱林、泰安鄉榮安部落謝國忠及大安部落張文雄，皆為長期投入段木香菇生產且具資深實務經驗的在地耕作者。透過產業輔導計畫，將協助完善菇場設施建置、技術優化與環境控管，導入六級產業化經營模式，使示範場域成為教學觀摩、文化體驗與品牌展售的綜合型據點，打造全縣段木香菇林下經濟發展典範。

香菇 經濟發展 原住民族

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