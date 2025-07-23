世大運桌球奪金台南選手僅領1.5萬？市府將調升至9萬

台南桌球選手馮翊新、黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌，民代質疑選手獎金過低，台南市政府今天回應指出，正修正台南市體育獎助金發給辦法，將國際賽事金牌選手的獎勵金從現行3萬元調高至9萬元，法制作業已進入最後階段，預計近期完成，給予選手更具體的肯定與支持。

台南市長黃偉哲表示，台南選手在國際賽事上為國爭光，是市民的驕傲，市府在第一時間張貼紅榜祝賀，表達最高敬意。

市議員陳怡珍表示，台灣桌球男團在2025年萊茵魯爾世界大學運動會金牌戰中，歷經五局激戰、廝殺到最後一球，最終由台南子弟馮翊新搶下關鍵第五點，成功擊敗強敵中國，為中華隊拿下隊史首面金牌，寫下歷史新頁。

但高雄市選手高承睿奪金可獲頒高雄市體育獎助金20萬元，反觀同隊、來自台南的馮翊新與黃彥誠，依現行台南市獎勵標準，卻僅能各獲1萬5千元獎勵，雖然市府體育局已提出修正草案，將世大運金牌獎勵金提高至9萬元，並已送法制處進行會辦作業，預計今年底前完成法制程序，但目前兩地選手獎金仍存在超過一倍以上落差，制度修正更應加快腳步，勿讓選手努力得不到及時肯定，重演「一樣奪牌、兩樣情」的不公平狀況。

市府指出，目前六都針對國際賽事獎勵標準大多以國光獎章獎金10%為基準，約為6萬元。此次修法後，台南市金牌選手可望領取9萬元獎金，金額僅次於高雄市與桃園市，顯示市府對運動員培育及肯定的決心。