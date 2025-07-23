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國民黨大咖贊聲 呂玉玲、魯明哲狂掃市場催不同意票

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
立委呂玉玲（左三）走進市場近距離向攤商市民拜託出門投下「不同意罷免」。圖／取自魯明哲臉書
立委呂玉玲（左三）走進市場近距離向攤商市民拜託出門投下「不同意罷免」。圖／取自魯明哲臉書

距離7月26日罷免投票剩下三天，桃五立委呂玉玲、桃三立委魯明哲連日辦理鄰里小型說明會，相繼走進傳統市場、進行掃街，近距離向攤商、市民請安拜託，呂玉玲、魯明哲相繼推出立法院長韓國瑜、蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、張善政及前總統馬英九等國民黨大咖「贊聲」，拜託鄉親726出門投下「不同意罷免」。

魯明哲帶領團隊成員今天走進前、後站傳統市場，近距離一一向攤商、市民握手拜託，並透過臉書放上韓國瑜、蔣萬安、侯友宜、盧秀燕大咖出來力挺催票，請鄉親站出來投下不同意罷免。魯明哲說，連續密集辦理小型座談和傳統市場拜票，感受鄉親的熱情回應，他會更努力，拜託鄉親家家戶戶726堅定站出來投下不同意罷免票，讓中壢再贏一次。

呂玉玲在臉書放上韓國瑜、蔣萬安、侯友宜、盧秀燕及前總統馬英九、立委謝龍介、柯志恩等國民黨大咖出面，拜託鄉親726站出來投下不同意罷免「守護呂玉玲、守住桃園」，呂玉玲說，連日辦理里鄰座談說明，到傳統、黃昏市場及車掃向鄉親拜託，感謝每一位溫暖相挺的朋友，面對每一次挑戰，她都用正向態度、實在的政績來回應，讓鄉親看見和感受她的努力，更懇託鄉親726站出來投下不同意罷免。

立委呂玉玲請出前總統馬英九等國民黨大咖，拜託鄉親726出門投下「不同意罷免」。圖／取自呂玉玲臉書
立委呂玉玲請出前總統馬英九等國民黨大咖，拜託鄉親726出門投下「不同意罷免」。圖／取自呂玉玲臉書
立委魯明哲（右一）走進市場近距離向攤商市民拜託出門投下「不同意罷免」。圖／取自魯明哲臉書
立委魯明哲（右一）走進市場近距離向攤商市民拜託出門投下「不同意罷免」。圖／取自魯明哲臉書
立委呂玉玲請出立法院長韓國瑜等國民黨大咖，拜託鄉親726出門投下「不同意罷免」。圖／取自呂玉玲臉書
立委呂玉玲請出立法院長韓國瑜等國民黨大咖，拜託鄉親726出門投下「不同意罷免」。圖／取自呂玉玲臉書

罷免 攤商 拜票 投票 呂玉玲 魯明哲 國民黨 傳統市場 黃昏市場

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