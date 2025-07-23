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竹北市第一公墓今起宣布禁葬 2032年前完成遷葬作業
隨著環保意識提升，國人殯葬觀念也隨之轉變，土葬逐漸式微，火葬與環保葬成為主流。新竹縣竹北市公所今天下午召開市務會議，決議竹北市第一公墓正式公告全面禁葬，預計於2032年前完成遷葬作業。
新竹縣長楊文科將台知園區列為「五支箭」重要政策積極推動，竹北市第一公墓即位於園區範圍內，將規畫為文大用地、道路用地及住宅區，因遲無禁葬、遷葬相關計畫，楊文科今年4月21日曾特別在臉書貼文「請公所展現行動力」。
竹北市公所指出，竹北市轄內共有6座公墓，自1992年至2021年間，已陸續完成5座公墓的全面或部分禁葬公告，僅剩第一公墓尚未列入。該墓區占地約3.4公頃，位處東興路旁，為市區重要交通幹道之一，周邊已逐步完成都市發展。
竹北市公所統計，近3年第一公墓每年僅5件土葬申請，反映當前墓地使用率明顯與實際需求有所落差，且周邊環境日益改變與居民日增移入，民眾對於改善環境品質的呼聲也愈加殷切，因此今天經竹北市公所市務會議通過後，正式辦理公告禁葬，預計於2032年前完成遷葬作業。
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