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宏匯新竹高鐵特區雙塔開工 將成「台灣矽谷」新地標

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。圖／新竹縣政府提供
宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。圖／新竹縣政府提供

宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓，2棟樓高預計均為119.4公尺。今天舉行第一階段動土典禮，預計2027年底完工後可成為「台灣矽谷」新地標。

新竹縣長楊文科表示，縣府積極招商引資，年年繳出亮眼成績，尤其在民間參與公共建設方面成果豐碩。縣府持續推動多項重大招商案，除AI智慧園區，再加上高鐵新竹車站專用區開發案的啟動，新竹縣已然成為科技製造與創新研發的重鎮與搖籃。

楊文科表示，宏匯集團兩棟大樓完工後，將成為新竹縣的重要新地標，為高鐵特區注入嶄新能量，搭配附近聯發科總部大樓、慧榮科技總部大樓、新竹暐順經貿大樓等多項辦公據點，帶動新竹縣發展邁向新高峰，也為竹北市開發立下新里程碑，縣府全力提升產業用地、交通運輸與教育設施等建設共創榮景。

交通部鐵道局長楊正君表示，高鐵新竹站未來不僅是新竹的門戶，更是新竹的核心，高鐵站會變成科技業在不同的廠區之間快速連結非常重要的據點。宏匯集團提出都市設計、建築設計，還有未來三鐵共構的大平台，預留未來輕軌要進入的場站空間和路線連結，並為改善高鐵站前的車行動線，將轉乘功能移至地下二樓。

宏匯集團董事長許崑泰指出，很榮幸跟交通部鐵道局攜手合作，共同打造全台最具國際影響力的TOD開發案，將為台灣矽谷打造門戶的新地標，宏匯承諾在鐵道局的指導及新竹縣政府、竹北市公所的支持下，一定會引進國際級的建築規畫和景觀設計，同時還會結合車站的設施，打造友善旅客的平台及廣場，並串聯水圳公園綠地，塑造成未來新竹的中央公園。

宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。記者黃羿馨／攝影
宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。記者黃羿馨／攝影
宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。記者黃羿馨／攝影
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宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。記者黃羿馨／攝影
宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓。記者黃羿馨／攝影

新竹 高鐵 鐵道

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