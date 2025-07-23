駕駛人注意！苗栗縣頭份市中華路今起連續4晚夜間施工刨鋪路面
苗栗縣政府辦理全民候車接駁點及頭份市中華路（頭份交流道周邊）路段改善工程，目前各管線單位已全數遷移管線完成，縣府從今晚起至26日連續4晚進行中華路道路刨鋪工程，縣府提醒用路人注意配合交管人員指揮並放慢車速，以策安全。
縣府交通工務處表示，這項工程在頭份市中華路進行中央分隔島改建，因沿路的架空線路、地下管線涉及國道電子看板、Etag、科技執法、測速照相設備、路燈、電力及電信等多個權屬單位，施工期程配合難度較大，先前造成居民及用路人通行不便，請鄉親見諒。
管線遷移在7月15日已全數完成，今晚至26日將夜間施工辦理中華路路面刨鋪工程，施工路段從頭份市中華路（建國路口至自強路口）每晚8時到隔日清晨6時，將以半半施工及調撥車道方式引導行車，實施車輛通行管制措施。
交通工務處籲請用路人，行經施工路段時，請遵照交管人員指揮及施工標示放慢車速行駛，以維護施工路段的人車安全。
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