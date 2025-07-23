好嗨喔！桃園市政府連辦3天演唱會 眾多大咖匯聚

桃園市政府推廣沿海觀光，8月29日至30日在竹圍漁港舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，邀請動力火車、玖壹壹和韓團KARD等大咖明星團體接力開唱，連嗨3天，要將桃園打造成各種音樂匯集交流的國際城市。

桃園首次在竹圍漁港舉行大型音樂會，三天活動分別以「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」和「聲浪狂想曲」為主題，匯集20組卡司，包括動力火車、Matzka、韓團KARD、血肉果汁機、玖壹壹和理想混蛋，宇宙人、Ozone和曾沛慈等人也將與大家見面，主持人則請到派翠克與徐凱希。