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好嗨喔！桃園市政府連辦3天演唱會 眾多大咖匯聚
桃園市政府推廣沿海觀光，8月29日至30日在竹圍漁港舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，邀請動力火車、玖壹壹和韓團KARD等大咖明星團體接力開唱，連嗨3天，要將桃園打造成各種音樂匯集交流的國際城市。
桃園首次在竹圍漁港舉行大型音樂會，三天活動分別以「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」和「聲浪狂想曲」為主題，匯集20組卡司，包括動力火車、Matzka、韓團KARD、血肉果汁機、玖壹壹和理想混蛋，宇宙人、Ozone和曾沛慈等人也將與大家見面，主持人則請到派翠克與徐凱希。
觀光旅遊局表示，桃園珍珠海岸國際音樂節卡司超強，除了國內知名團體，也匯集韓國、印尼等國藝人與音樂創作者共襄盛舉，盼韓國的流行節奏、東南亞的新聲勢力與桃園原創、獨立、新生代音樂交會，激盪出更多元燦爛火花。
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