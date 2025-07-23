快訊

吸金22億…三聯集團負責人徐少東逃亡路線曝光 4人助逃匿被羈押

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

聽新聞
0:00 / 0:00

好嗨喔！桃園市政府連辦3天演唱會 眾多大咖匯聚

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，動力火車8月29日將在竹圍漁港開唱。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，動力火車8月29日將在竹圍漁港開唱。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市政府推廣沿海觀光，8月29日至30日在竹圍漁港舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，邀請動力火車、玖壹壹和韓團KARD等大咖明星團體接力開唱，連嗨3天，要將桃園打造成各種音樂匯集交流的國際城市。

桃園首次在竹圍漁港舉行大型音樂會，三天活動分別以「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」和「聲浪狂想曲」為主題，匯集20組卡司，包括動力火車、Matzka、韓團KARD、血肉果汁機、玖壹壹和理想混蛋，宇宙人、Ozone和曾沛慈等人也將與大家見面，主持人則請到派翠克與徐凱希。

觀光旅遊局表示，桃園珍珠海岸國際音樂節卡司超強，除了國內知名團體，也匯集韓國、印尼等國藝人與音樂創作者共襄盛舉，盼韓國的流行節奏、東南亞的新聲勢力與桃園原創、獨立、新生代音樂交會，激盪出更多元燦爛火花。

桃園市政府舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，3天活動卡司全部出爐。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，3天活動卡司全部出爐。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，玖壹壹8月31日將在竹圍漁港開唱。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，玖壹壹8月31日將在竹圍漁港開唱。圖／桃園市觀光旅遊局提供
韓團KARD受邀參加「桃園珍珠海岸國際音樂節」，8月30日將在竹圍漁港開唱。圖／桃園市觀光旅遊局提供
韓團KARD受邀參加「桃園珍珠海岸國際音樂節」，8月30日將在竹圍漁港開唱。圖／桃園市觀光旅遊局提供

珍珠 桃園 音樂會

延伸閱讀

李聖經美背全裸登時尚雜誌秀珍珠珠寶 舒華直角肩超性感！

桃園打造「離世界最近音樂節」！動力火車、宇宙人開唱 國際卡司助陣

守護桃園6藍委！張善政罷免投票前1天請假 最後關頭催不同意票

潘慧如被大咖男演員狂譙！淚崩止不住：沒聽過那麼難聽的話

相關新聞

好嗨喔！桃園市政府連辦3天演唱會 眾多大咖匯聚

桃園市政府推廣沿海觀光，8月29日至30日在竹圍漁港舉辦「桃園珍珠海岸國際音樂節」，邀請動力火車、玖壹壹和韓團KARD等...

黃捷批魯明哲未出席說明會要死當 魯團隊回嗆大惡罷不造謠就不會選舉

罷免倒數3天，各陣營都把握最後時間全力催票，立委黃捷今北上與中壢、平鎮的民進黨籍市議員及罷團夥伴一同掃街拜票，黃捷受訪表...

竹北市第一公墓今起宣布禁葬 2032年前完成遷葬作業

隨著環保意識提升，國人殯葬觀念也隨之轉變，土葬逐漸式微，火葬與環保葬成為主流。新竹縣竹北市公所今天下午召開市務會議，決議...

宏匯新竹高鐵特區雙塔開工 將成「台灣矽谷」新地標

宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓，2棟...

駕駛人注意！苗栗縣頭份市中華路今起連續4晚夜間施工刨鋪路面

苗栗縣政府辦理全民候車接駁點及頭份市中華路（頭份交流道周邊）路段改善工程，目前各管線單位已全數遷移管線完成，縣府從今晚起...

桃園出發挺進矽谷 20新創團隊接受 Plug and Play評選

桃園市政府與全球頂尖創新平台Plug and Play再攜手，今日在虎頭山創新園區舉辦新一屆的評選日（Selection...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。