桃市府：捷運綠線北段5站高架段 9月高速運轉測試

桃園市政府今天表示，預計9月底開始捷運綠線北段5站高架段車輛系統列車高速運轉測試，號誌系統則預計明年初啟動列車自動運轉動態測試，整體工程朝如期通車目標穩步邁進。

桃園市政府捷運工程局在市政會議上說，捷運棕線先期工程將於7月底上網公告，預計8月完成現勘及核定，年底前完成主體工程公告招標；綠線延伸大溪段送審時程將由原訂12月提前至10月，力拚於明年底前獲中央核定；綠線延伸中壢段持續辦理招標前置作業。

捷工局說，桃園捷運整體路網包含第一階段的「三心六線」與第二階段的「美好11線」；「三心六線」包含營運中的機場捷運、施工中的捷運綠線、鐵路地下化、今年即將招標的棕線、綠線延伸中壢、完成綜合規劃提報審議的三鶯線延伸八德，未來將形成桃園環狀捷運路網。

捷工局也說，第二階段「美好11線」的綠線延伸大溪、桃園長庚銀線、橘線及青線等也於去年起逐步啟動可行性研究；此外，綠線南段八德區新闢道路德和路一段已提前600天於4月通車，年底將完成介壽路沿線管線全數遷移，7台潛盾機也將全數發進。

捷工局表示，棕線先期工程將於7月底上網公告，啟動騎樓整平、人行道鋪面改善、路樹與電箱遷移等作業，目標於年底前完成主體工程招標；桃園長庚線也將調整路線至南崁溪畔，縮短與棕線BR06站距離，強化轉乘機能；BR02站則將規劃設置空橋銜接龍華科技大學，提升通學動線與安全性。

捷工局說明，綠線延伸中壢段的G29車站預定設於霄裡公園，未來將與規劃中的桃園市立醫院連通；未來綠線、延伸中壢段與機場捷運連通後，將構成桃園大環狀骨幹，如再搭配第二階段路網各捷運線，將可建構蛛形網絡的捷運系統，串聯各生活圈。