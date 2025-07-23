桃園出發挺進矽谷 20新創團隊接受 Plug and Play評選

桃園市政府與全球頂尖創新平台Plug and Play再攜手，今日在虎頭山創新園區舉辦新一屆的評選日（Selection Day），國內外合計20組新創團隊參與，領域橫跨人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、前瞻通訊及智慧製造，入選的團隊將接受Plug and Play國際加速輔導計畫。

經發局表示，這次活動一大亮點是「台灣新創的歷史及未來展望」專題座談，聚焦於台灣新創生態系的演進、挑戰與國際化發展。座談全程英語，邀請到Hive Ventures 合夥人 Ryan Chang、NTU Ventures 合夥人江旻峻（Brandon Chiang），以及 Startup Island TAIWAN 總監吳兆威等重量級與談人，針對台灣新創十年來的轉變與未來領先領域、早期創新仍面臨的結構性挑戰、台灣如何走向國際並吸引跨境資本，以及推動下一波創新浪潮的關鍵策略等4大議題，深度對談與經驗交流，現場觀眾包含眾多新創團隊與產業代表，從中獲得寶貴的產業趨勢洞察與策略建議。

江旻峻表示，台灣新創可善用國際平台資源，發展全球市場，邁向國際。Plug and Play的核心價值不僅在於鏈結企業資源，更在於系統性的國際化培訓。入選團隊將接受專為進入美國市場所設計的培訓課程，導入矽谷的商業思維與營運模式，有效降低因文化差異可能帶來的市場隔閡。此計畫的最終目標，是直接將團隊帶入矽谷年度峰會，受輔導到產業能在第一線接觸美國的廣大投資市場與創投人脈，大幅提升募資與業務拓展的成功機率。

經發局表示，下一梯次新創團隊的報名期間為9月1日至9月29日，歡迎優秀的新創團隊參與。