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竹市挺義交！明年起調升執勤費至每小時200元
為感謝交通義勇協勤人員長期協助維護市區交通秩序、保障用路人安全，新竹市政府今宣布，明年起正式調升義交執勤費至每小時200元，較過去補助標準每小時170元明顯提升，展現市府對義交制度的重視與對基層協勤人員的誠摯感謝。
市府指出，目前竹市共有45處義交執勤路口、每日出勤人次達68人，負責協助指揮上下班時段的交通疏導、學區安全維護，對於城市交通秩序與市民人身安全貢獻良多。尤其在早晚交通尖峰及天候不佳時段，義交人員常不辭辛勞堅守崗位，是第一線守護市民安全的重要力量。
代理市長邱臣遠表示，義交人員是市政不可或缺的重要夥伴，多年來持續以志願精神守護市民、穩定交通秩序，此次調升執勤費至每小時200元，是對他們默默付出的肯定，也是市府實踐友善勤務環境的具體行動。
市府呼籲，民眾行經有義交協勤之路口時，請配合指揮、耐心通行，尊重這群無私奉獻的交通守護者。未來市府也將持續檢討制度，攜手義交與警方共同守護新竹市的交通安全。
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