新竹棒球場同廠商...承攬國中拆除工程 廢料埋入華德福校園

新竹市政府就新竹棒球場案指控巨佳營造大量回填拆除廢棄物，延伸調查時發現，同一施工廠商巨佳營造所承攬的華德福實驗學校新建工程時，草皮下方也有非法掩埋廢棄物，並高度懷疑該廢棄物為2019年巨佳承攬育賢國民中老舊校舍拆除工程所丟棄，市府今向新竹地檢署告發，並提起民事求償。

新竹市政府說明，華德福學校於今年2月移植校內樹木時，開挖過程中發現草皮下方土層疑似掩埋有大量廢棄物，市府得知後，因其與遭非法掩埋廢棄物的新竹棒球場同一施工廠商，主動啟動行政調查。

市府指出，6月委託專業技術團隊辦理地球物理探測，確認華德福學校草皮下土層有異常反應。為確認實情，市府於今年7月進行局部開挖，實地查證結果發現多種營建廢料，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等殘餘建材，甚至包含學期教學計畫表等行政文件。

市府表示，由文件資訊研判來源來自育賢國中，經調閱資料，發現巨佳營造於2019年曾承攬育賢國民中學校園整體規畫暨老舊校舍拆除重建工程，因此高度懷疑相關廢棄物來自該工程，並遭搬運掩埋至華德福學校草皮下土層。

市府說明，巨佳營造同時為華德福學校新建工程與育賢國中老舊校舍拆除工程之承攬廠商，且兩案施工時程有重疊。市府初步研判，該廠商涉嫌將育賢國中拆除工程產生之廢棄物，違法轉移並掩埋於華德福學校草皮下土層，以規避廢棄物清運及處理成本，並疑似虛報工程數量請領款項，情節重大。

市府表示，基於巨佳營造涉及廢棄物清理法有關非法棄置廢棄物之規定，並可能觸犯刑法竊佔、詐欺等罪名，且事證明確、嫌疑重大，已正式提起刑事告發，將追究責任到底。市府已於今天向新竹地檢署提起刑事告發，請求盡速啟動偵辦程序，依法究責，嚴懲不法。市府後續也將就華德福學校一案提起民事求償，以還市民公道。