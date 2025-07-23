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台72線施工改善路面 苗栗造橋頭屋東行路段封閉半個月

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台72線苗栗縣造橋、頭屋東向路段7月28日起半個月，封閉施工改善道路品質。圖／公路局中區養護工程局提供
台72線苗栗縣造橋、頭屋東向路段7月28日起半個月，封閉施工改善道路品質。圖／公路局中區養護工程局提供

公路局中區養護工程局苗栗工務段施工改善台72線苗栗縣造橋、頭屋路面品質，東向路段7月28日至8月10日封閉，時間長達半個月，工務段提醒用路人注意改道行駛。

苗栗工務段7月28日上午9點至8月10日下午5點，封閉台72線6公里造橋匝道至11公里頭屋一匝道東行車道，工務段提醒車輛請提前在台72線造橋匝道匯出，右轉行駛台13甲線北勢大橋，過橋後左轉台6線經國路，往東在12公里200公尺苗栗市玉清大橋處左轉苗27之1線，至台72線12公里屋二匝道匯入，繼續往東行駛。

工務段指出，造橋、頭屋東行路段封閉施工，接續會施工西行路段，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，可以查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務（https://168.thb.gov.tw/）。

台72線苗栗縣造橋、頭屋東向路段7月28日起半個月，封閉施工改善道路品質。圖／公路局中區養護工程局提供
台72線苗栗縣造橋、頭屋東向路段7月28日起半個月，封閉施工改善道路品質。圖／公路局中區養護工程局提供
台72線苗栗縣造橋、頭屋東向路段7月28日起半個月封閉施工，用路人注意改道行駛。圖／公路局中區養護工程局提供
台72線苗栗縣造橋、頭屋東向路段7月28日起半個月封閉施工，用路人注意改道行駛。圖／公路局中區養護工程局提供

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