苗縣通霄溪疏濬工程逾期作業 另遭質疑超挖採賣砂石牟利

苗栗縣通霄溪上游南勢溪南坪橋上游至高鐵橋上游段河道整理疏濬兼供土石販售作業，可為縣府進帳1千3百多萬元，工期於訂今年2月起至6月初，但工程進度落後已逾期，包商未辦理展延卻持續作業中。

近來工程現場挖土機具不僅連日趕工作業，不時發出砂石撞擊巨響，且疑有超挖並現地篩選「純砂石」外運，河道中深挖的大窟窿再以爛泥砂填平，民眾質疑這根本就是以疏濬之名行採賣砂石來牟利。

另有民眾不滿說，最近天天從河道中傳出刺耳的轟隆聲，當地主要交通幹道苗121線也是砂石車穿梭不停，嚴重影響生活品質。而廠商現地篩選砂石外運，然後再將不要的爛泥砂填平深挖的窟窿，且疏濬河段已出現多處災修的水泥護牆基座裸露，未來恐造成洪水沖刷崩塌。

另外，現場地磅站車輛出入口有兩面工程告示牌，疏濬執行時間均自今年2月7起，一面告示牌核定至6月6日為止，但有一面告示牌截止日則是塗改為7月5日，也令人不解。

對此，縣府水利處表示，有關外界質疑有超挖部分，已派員前往監測疏濬河床高度來釐清，目前尚無定論，若有超挖將予以開罰；另包商未辦理工期展延，逾期作業部份則可依工程合約每日累罰。