快訊

免費貼圖6款！快樂鵝鵝們Q翻、「拒絕出門」日常話語對抗炎夏超實用

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

苗縣通霄溪疏濬工程逾期作業 另遭質疑超挖採賣砂石牟利

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
廠商現地篩選砂石外運，然後再將不要的爛泥砂填平深挖的窟窿，遭質疑是以疏濬之名行採賣砂石來牟利。記者吳傑沐／攝影
廠商現地篩選砂石外運，然後再將不要的爛泥砂填平深挖的窟窿，遭質疑是以疏濬之名行採賣砂石來牟利。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄溪上游南勢溪南坪橋上游至高鐵橋上游段河道整理疏濬兼供土石販售作業，可為縣府進帳1千3百多萬元，工期於訂今年2月起至6月初，但工程進度落後已逾期，包商未辦理展延卻持續作業中。

近來工程現場挖土機具不僅連日趕工作業，不時發出砂石撞擊巨響，且疑有超挖並現地篩選「純砂石」外運，河道中深挖的大窟窿再以爛泥砂填平，民眾質疑這根本就是以疏濬之名行採賣砂石來牟利。

另有民眾不滿說，最近天天從河道中傳出刺耳的轟隆聲，當地主要交通幹道苗121線也是砂石車穿梭不停，嚴重影響生活品質。而廠商現地篩選砂石外運，然後再將不要的爛泥砂填平深挖的窟窿，且疏濬河段已出現多處災修的水泥護牆基座裸露，未來恐造成洪水沖刷崩塌。

另外，現場地磅站車輛出入口有兩面工程告示牌，疏濬執行時間均自今年2月7起，一面告示牌核定至6月6日為止，但有一面告示牌截止日則是塗改為7月5日，也令人不解。

對此，縣府水利處表示，有關外界質疑有超挖部分，已派員前往監測疏濬河床高度來釐清，目前尚無定論，若有超挖將予以開罰；另包商未辦理工期展延，逾期作業部份則可依工程合約每日累罰。

至於現場篩選砂石部份，因合約中只有外運砂石的總量管制，並無這方面作業細節的限制。

民眾也擔心疏濬河段出現多處災修的水泥護牆基座裸露，未來恐造成洪水沖刷崩塌。記者吳傑沐／攝影
民眾也擔心疏濬河段出現多處災修的水泥護牆基座裸露，未來恐造成洪水沖刷崩塌。記者吳傑沐／攝影
近來工程現場挖土機具不僅連日趕工作業，不時發出砂石撞擊巨響，嚴重影響生活品質。記者吳傑沐／攝影
近來工程現場挖土機具不僅連日趕工作業，不時發出砂石撞擊巨響，嚴重影響生活品質。記者吳傑沐／攝影

砂石 開罰 告示牌

延伸閱讀

影／消遙沙城！通霄沙雕藝術節登場 首日湧入1.7萬人

沙雕女神坐看夕陽餘暉美景 苗栗通霄沙雕藝術節本周末浪漫登場

通霄沙雕作品地形守護挺過颱風 藝術節12日如期開展

安啦！通霄沙雕藝術節去年通過「凱米」考驗 今年同樣不懼「丹娜絲」

相關新聞

台72線施工改善路面 苗栗造橋頭屋東行路段封閉半個月

公路局中區養護工程局苗栗工務段施工改善台72線苗栗縣造橋、頭屋路面品質，東向路段7月28日至8月10日封閉，時間長達半個...

苗縣通霄溪疏濬工程逾期作業 另遭質疑超挖採賣砂石牟利

苗栗縣通霄溪上游南勢溪南坪橋上游至高鐵橋上游段河道整理疏濬兼供土石販售作業，可為縣府進帳1千3百多萬元，工期於訂今年2月...

申請地籍謄本免奔波 竹縣竹北地政事務所關西工作站啟用

新竹縣竹北地政事務所關西地籍工作站今天在關西鎮公所2樓正式啟用，這也是繼尖石、五峰、寶山3鄉後，新竹縣第4個地籍工作站，...

桃園打造「離世界最近音樂節」！動力火車、宇宙人開唱 國際卡司助陣

全台各地每年都會舉辦大大小小的音樂祭，吸引來自各地的樂迷共襄盛舉，桃園市今年也籌辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，市長張善政...

桃捷綠線延伸大溪老街線站出爐 首場說明贊成發展及破壞生態意見兩極

桃園市政府為解決大溪交通塞車，新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估，市府昨晚在大溪召開綠線G1站延伸大溪可行性研究...

竹市府宣布8月15日起50歲以上市民接種帶狀疱疹疫苗 每人補助2000元

疫苗補助再升級，線上申辦更easy！新竹市府今舉行「114年新竹市自費疫苗擴大補助」記者會，由代理市長邱臣遠宣布自今年8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。