快訊

免費貼圖6款！快樂鵝鵝們Q翻、「拒絕出門」日常話語對抗炎夏超實用

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

申請地籍謄本免奔波 竹縣竹北地政事務所關西工作站啟用

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北地政事務所關西地籍工作站今天正式啟用，未來關西鎮民不必再舟車勞頓。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北地政事務所關西地籍工作站今天正式啟用，未來關西鎮民不必再舟車勞頓。圖／新竹縣政府提供

新竹竹北地政事務所關西地籍工作站今天在關西鎮公所2樓正式啟用，這也是繼尖石、五峰、寶山3鄉後，新竹縣第4個地籍工作站，將提供民眾申請一、二類地籍謄本，不需舟車勞頓到業務量大的竹北地政事務所辦理。

 

竹北地政事務所轄區涵蓋竹北市、新埔鎮及關西鎮，其中以竹北市的土地、房屋買賣交易及過戶移轉的業務量最大。考量關西鎮到竹北地政事務所路途較遠，特別借鏡竹東地政事務所在3偏鄉成立地籍工作站的便民作法，成立關西地籍工作站，將服務空間往外延伸，方便民眾在就近的鎮公所申領各類謄本，造福鄉親。

 

竹北地政事務所說明，地籍謄本可確認不動產所有權狀況，是不動產交易的重要憑據，也是訴松、繼承、贈與、申請建照或合法房屋證明、農保、天然災害補助的依據，關西地籍工作站啟用對民眾和地政專業人士將更便利。

 

竹北地政事務所表示，關西地籍工作站將提供民眾申請一、二類地籍謄本(含登記、地價、地籍圖、建物平面圖及異動索引)，目前也在評估新埔鎮規劃地籍工作站的可行性，持續提升民眾便利性。

竹北地政事務所表示，關西地籍工作站將提供民眾申請一、二類地籍謄本。圖／新竹縣政府提供
竹北地政事務所表示，關西地籍工作站將提供民眾申請一、二類地籍謄本。圖／新竹縣政府提供

竹北 新竹

延伸閱讀

影／台61竹北段化學槽車被撞瞬間曝光 化骨水外洩數值0.6 ppm

南下全封！台61竹北段化學槽車化骨水外洩 砂石車司機送醫

新竹竹北汽修工廠大火狂燒 濃煙沖天車輛變廢鐵

影／關西五行粄食登場27日開跑 體驗客庄風情與米食創意

相關新聞

台72線施工改善路面 苗栗造橋頭屋東行路段封閉半個月

公路局中區養護工程局苗栗工務段施工改善台72線苗栗縣造橋、頭屋路面品質，東向路段7月28日至8月10日封閉，時間長達半個...

苗縣通霄溪疏濬工程逾期作業 另遭質疑超挖採賣砂石牟利

苗栗縣通霄溪上游南勢溪南坪橋上游至高鐵橋上游段河道整理疏濬兼供土石販售作業，可為縣府進帳1千3百多萬元，工期於訂今年2月...

申請地籍謄本免奔波 竹縣竹北地政事務所關西工作站啟用

新竹縣竹北地政事務所關西地籍工作站今天在關西鎮公所2樓正式啟用，這也是繼尖石、五峰、寶山3鄉後，新竹縣第4個地籍工作站，...

桃園打造「離世界最近音樂節」！動力火車、宇宙人開唱 國際卡司助陣

全台各地每年都會舉辦大大小小的音樂祭，吸引來自各地的樂迷共襄盛舉，桃園市今年也籌辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，市長張善政...

桃捷綠線延伸大溪老街線站出爐 首場說明贊成發展及破壞生態意見兩極

桃園市政府為解決大溪交通塞車，新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估，市府昨晚在大溪召開綠線G1站延伸大溪可行性研究...

竹市府宣布8月15日起50歲以上市民接種帶狀疱疹疫苗 每人補助2000元

疫苗補助再升級，線上申辦更easy！新竹市府今舉行「114年新竹市自費疫苗擴大補助」記者會，由代理市長邱臣遠宣布自今年8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。