申請地籍謄本免奔波 竹縣竹北地政事務所關西工作站啟用
新竹縣竹北地政事務所關西地籍工作站今天在關西鎮公所2樓正式啟用，這也是繼尖石、五峰、寶山3鄉後，新竹縣第4個地籍工作站，將提供民眾申請一、二類地籍謄本，不需舟車勞頓到業務量大的竹北地政事務所辦理。
竹北地政事務所轄區涵蓋竹北市、新埔鎮及關西鎮，其中以竹北市的土地、房屋買賣交易及過戶移轉的業務量最大。考量關西鎮到竹北地政事務所路途較遠，特別借鏡竹東地政事務所在3偏鄉成立地籍工作站的便民作法，成立關西地籍工作站，將服務空間往外延伸，方便民眾在就近的鎮公所申領各類謄本，造福鄉親。
竹北地政事務所說明，地籍謄本可確認不動產所有權狀況，是不動產交易的重要憑據，也是訴松、繼承、贈與、申請建照或合法房屋證明、農保、天然災害補助的依據，關西地籍工作站啟用對民眾和地政專業人士將更便利。
竹北地政事務所表示，關西地籍工作站將提供民眾申請一、二類地籍謄本(含登記、地價、地籍圖、建物平面圖及異動索引)，目前也在評估新埔鎮規劃地籍工作站的可行性，持續提升民眾便利性。
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