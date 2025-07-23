桃園打造「離世界最近音樂節」！動力火車、宇宙人開唱 國際卡司助陣

全台各地每年都會舉辦大大小小的音樂祭，吸引來自各地的樂迷共襄盛舉，桃園市今年也籌辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，市長張善政今宣布活動將於8月29日至31日在竹圍漁港舉辦，除集結動力火車、宇宙人、曾沛慈、派偉俊等知名歌手，也邀請韓國、印尼、越南等國際卡司，成為台灣「離世界最近距離的音樂節」。

張善政今在市政會議表示，市府推動珍珠海岸觀光已進行一段時間，除了中央與市府編列預算進行硬體建設外，軟體建設特別是活動內容也非常重要，這次音樂節是珍珠海岸觀光推動的重要里程碑。

張善政指出，雖然福隆和墾丁都有成功的音樂活動，但一個在東北角、一個在南部，並非所有民眾都能方便參與，桃園有地域優勢，又有美麗海岸線，是舉辦此類活動的最佳選擇。

張善政公布本次音樂節卡司陣容，國內歌手包括動力火車、MASA、宇宙人、911、曾沛慈、派偉俊等知名藝人，由於桃園是桃園機場所在地，桃園也有許多外籍移工，因此這次活動標榜為「離世界最近距離的音樂節」，邀請人稱「印尼小王子」的Ardhito Pramono和越南創作歌手MINH（明），讓活動更國際化，也更貼近桃園多元共融的城市特色。