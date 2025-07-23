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桃園打造「離世界最近音樂節」！動力火車、宇宙人開唱 國際卡司助陣

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年舉辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，市長張善政今宣布活動卡司。記者朱冠諭／攝影
桃園市今年舉辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，市長張善政今宣布活動卡司。記者朱冠諭／攝影

全台各地每年都會舉辦大大小小的音樂祭，吸引來自各地的樂迷共襄盛舉，桃園市今年也籌辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，市長張善政今宣布活動將於8月29日至31日在竹圍漁港舉辦，除集結動力火車、宇宙人、曾沛慈、派偉俊等知名歌手，也邀請韓國、印尼、越南等國際卡司，成為台灣「離世界最近距離的音樂節」。

張善政今在市政會議表示，市府推動珍珠海岸觀光已進行一段時間，除了中央與市府編列預算進行硬體建設外，軟體建設特別是活動內容也非常重要，這次音樂節是珍珠海岸觀光推動的重要里程碑。

張善政指出，雖然福隆和墾丁都有成功的音樂活動，但一個在東北角、一個在南部，並非所有民眾都能方便參與，桃園有地域優勢，又有美麗海岸線，是舉辦此類活動的最佳選擇。

張善政公布本次音樂節卡司陣容，國內歌手包括動力火車、MASA、宇宙人、911、曾沛慈、派偉俊等知名藝人，由於桃園是桃園機場所在地，桃園也有許多外籍移工，因此這次活動標榜為「離世界最近距離的音樂節」，邀請人稱「印尼小王子」的Ardhito Pramono和越南創作歌手MINH（明），讓活動更國際化，也更貼近桃園多元共融的城市特色。

張善政說，這次音樂節也將整合桃園各類型音樂活動，讓更多不同風格、不同族群的表演者有更大的舞台，像文化局的「鐵玫瑰熱音賞」決賽、原民局的「LALAI原民音樂人才PK大賽」都將共同舉辦；青年局、客家局將推薦歷屆歌唱比賽的得獎者，納入此次音樂節的卡司陣容，同時市府也串聯各局處的資源，結合「三對三籃球賽」、「美食市集」等豐富活動，讓音樂節不只是聽音樂、看表演，更是一場最有桃園味的夏日嘉年華，打響桃園珍珠海岸的品牌。

桃園市今年舉辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，市長張善政今宣布活動卡司。記者朱冠諭／攝影
桃園市今年舉辦首屆「珍珠海岸國際音樂節」，市長張善政今宣布活動卡司。記者朱冠諭／攝影

音樂 張善政 桃園機場

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