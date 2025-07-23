桃捷綠線延伸大溪老街線站出爐 首場說明贊成發展及破壞生態意見兩極

桃園市政府為解決大溪交通塞車，新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估，市府昨晚在大溪召開綠線G1站延伸大溪可行性研究首場說明會，在場民眾意見看法兩極，有的民眾樂見綠捷延伸解決大溪塞車、亦有民眾質疑站距拉太長、成為炒作地皮破壞大溪美景。

大溪老街受交通壅塞影響觀光人氣下跌，市府推動捷運綠線自八德延伸大溪線，原先規畫自綠捷八德站延伸到大溪埔頂全長4.33公里，共設計3座捷運站，交通部審查建議納入大溪河東地區，市府捷工局調整延伸方案，規畫路線自埔頂往東橫跨大漢溪、南延進至大溪老街附近的信義路、中華路，增設2座捷運站，使該綠捷延伸線全長拉長共7.9公里，全線高架，預估工程總經費從118元、增加至約418億元。

這場說明會吸引大溪河東地區許多民眾出席，民眾表達樂見綠捷延伸進大溪老城區，日後可帶動大溪觀光發展，解決交通壅塞，讓外縣市遊客輕鬆暢遊大溪。市議員李柏坊說，綠捷原先延伸至埔頂站，需接駁車進老街，交通壅塞未解決，如能延伸進老街，讓桃園、新北直接進大溪老街，帶動大溪地方發展和就業機會。

有的民眾質疑，綠捷延伸至大溪河東，全線高架，必定會嚴重破壞大溪好山好水的美景，尤其會破壞月眉休閒農業區及落羽松等景點。也有民眾說，綠捷延伸線站距過長，效益低，跨越大漢溪恐造成逃生困難，懷疑「炒地皮」，建議考慮輕軌方式規畫。

國民黨籍立委邱若華認為，過去鄭捷殺人案，選在台北捷運2站間距離最長區間做案，加上站距過長逃生恐有疑慮，並針對地方提出的環境評估、路線站點等問題，希望市府遵照民意修正，讓說明會真正實現民意。