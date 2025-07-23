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桃捷綠線延伸大溪老街線站出爐 首場說明贊成發展及破壞生態意見兩極

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估案首場說明會，民眾紛紛陳述表達看法。記者曾增勳／攝影
桃園市政府新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估案首場說明會，民眾紛紛陳述表達看法。記者曾增勳／攝影

桃園市政府為解決大溪交通塞車，新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估，市府昨晚在大溪召開綠線G1站延伸大溪可行性研究首場說明會，在場民眾意見看法兩極，有的民眾樂見綠捷延伸解決大溪塞車、亦有民眾質疑站距拉太長、成為炒作地皮破壞大溪美景。

大溪老街受交通壅塞影響觀光人氣下跌，市府推動捷運綠線自八德延伸大溪線，原先規畫自綠捷八德站延伸到大溪埔頂全長4.33公里，共設計3座捷運站，交通部審查建議納入大溪河東地區，市府捷工局調整延伸方案，規畫路線自埔頂往東橫跨大漢溪、南延進至大溪老街附近的信義路、中華路，增設2座捷運站，使該綠捷延伸線全長拉長共7.9公里，全線高架，預估工程總經費從118元、增加至約418億元。

這場說明會吸引大溪河東地區許多民眾出席，民眾表達樂見綠捷延伸進大溪老城區，日後可帶動大溪觀光發展，解決交通壅塞，讓外縣市遊客輕鬆暢遊大溪。市議員李柏坊說，綠捷原先延伸至埔頂站，需接駁車進老街，交通壅塞未解決，如能延伸進老街，讓桃園、新北直接進大溪老街，帶動大溪地方發展和就業機會。

有的民眾質疑，綠捷延伸至大溪河東，全線高架，必定會嚴重破壞大溪好山好水的美景，尤其會破壞月眉休閒農業區及落羽松等景點。也有民眾說，綠捷延伸線站距過長，效益低，跨越大漢溪恐造成逃生困難，懷疑「炒地皮」，建議考慮輕軌方式規畫。

國民黨籍立委邱若華認為，過去鄭捷殺人案，選在台北捷運2站間距離最長區間做案，加上站距過長逃生恐有疑慮，並針對地方提出的環境評估、路線站點等問題，希望市府遵照民意修正，讓說明會真正實現民意。

市府捷工局官員表示，綠捷延伸大溪為兩階段路網首推動的路線，將來採中運量系統營運，將來串聯綠捷延伸中壢及棕線、三鶯線延伸八德段，方便乘客轉乘，針對對跨越大漢溪高低落差60公尺、河寛560公尺可以工程解決，並在高架軌道側設人行通道、增設大漢溪兩端逃生梯，確保安全性，將在25日河西場說明會後，蒐集民眾意見進行檢討、調整，擬出完整、符合地方期待的延伸線方案，爭取2027至2029年取得用地和細部設計、希望2034年通車。

桃園市政府新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估案首場說明會，民眾紛紛陳述表達看法。記者曾增勳／攝影
桃園市政府新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估案首場說明會，民眾紛紛陳述表達看法。記者曾增勳／攝影
桃園市政府新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估案，綠捷延伸自大溪埔頂站跨大溪進大可東共設5站。圖／市府捷工局提供
桃園市政府新近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估案，綠捷延伸自大溪埔頂站跨大溪進大可東共設5站。圖／市府捷工局提供

塞車 大溪老街 台北捷運

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