竹市府宣布8月15日起50歲以上市民接種帶狀疱疹疫苗 每人補助2000元

疫苗補助再升級，線上申辦更easy！新竹市府今舉行「114年新竹市自費疫苗擴大補助」記者會，由代理市長邱臣遠宣布自今年8月15日起調增50歲以上市民自費帶狀疱疹疫苗補助，由原先的1000元提升至2000元，並同步推出線上申辦服務，期望讓市民享有更全面與便利的生活。

邱臣遠說，自費疫苗補助自去年11月推出以來，廣受市民好評及肯定，截至目前自費疫苗補助已累計逾2700人次申請，市民滿意度更高達94.4%。為讓市民享有更完善的福利，市府再次升級補助政策，除了0至6歲幼童接種口服輪狀病毒疫苗及腸病毒疫苗每人每項疫苗一次性補助2000元維持不變外，自8月15日起50歲以上市民接種帶狀疱疹疫苗，補助金額由1000元調升至2000元。

邱臣遠說，市府同步推出便利的線上申辦服務，讓市民能享受e化的輕鬆辦申請，省去往返奔波的時間，大幅提升申請效率。希望透過擴大補助鼓勵更多高風險族群踴躍接種疫苗。

衛生局表示，目前市府已與61家合約醫療院所合作，提供自費疫苗接種服務，將持續透過專家會議積極研議優化補助政策，並邀請更多醫療院所加入合約院所行列。

衛生局指出，歡迎符合資格完成自費疫苗接種的市民，至新竹市數位申辦服務平台自費疫苗補助申請（ https://reurl.cc/da5kzz )，或前往新竹市衛生局疾病管制科臨櫃申請。詳細補助流程、應備文件及合約院所名單，請至衛生局「自費疫苗補助專區」查詢( https://reurl.cc/1O4aD9 )。