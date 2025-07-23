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中壢仁海宮建廟200周年 媽祖將坐機場捷運出巡看球賽

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園大眾捷運股份有限公司慶祝中壢仁海宮建廟200周年，推出限量一日票，售完為止。圖／桃捷公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司慶祝中壢仁海宮建廟200周年，推出限量一日票，售完為止。圖／桃捷公司提供

桃園大眾捷運股份有限公司慶祝中壢仁海宮建廟200周年，與廟方、樂天球團合作推出「2025媽祖趴」主題活動，7月26日安排中壢媽祖出巡，坐機場捷運到桃園棒球場看比薩，現場也將開放民眾躦轎腳，祈求神明保佑。此外，桃捷也推出限量一日票，限量2千張，售完為止。

桃捷公司表示，桃園市長張善政今年3月曾陪樂天桃猿隊到仁海宮祭拜祈福，希望球隊能奪得總冠軍，適逢仁海宮建廟200周年，桃捷、仁海宮和樂天球團3方策劃，推出此次活動，希望傳遞滿滿的平安祝福與熱情應援，而市長26日也將擔任開球嘉賓，擊球為球賽揭序幕。

桃捷表示，中壢媽鑾駕將於26日下午2時5分從A21環北站搭乘桃捷前往A19桃園體育園區站，開放信眾隨行，但須自行購票。下午3時到下午4時30分則在球場正門舞台右側開放民眾躦轎腳，而球賽將於下午4時50分開打，媽祖將觀禮加持，祈願選手旗開得勝、球迷滿載而歸。

設此外，桃捷同步推出限量紀念聯名套票，每套售價299元，內含一張原價320元的限量設計版一日票，極具收藏與文化價值，同時還附贈中壢媽加持的「旗開得勝款」平安符鑰匙圈，限量2千組，將於7月26日於機捷沿線各站（A20無人站除外）同步開賣，售完為止。

桃捷 中壢 機場捷運

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