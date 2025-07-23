暑假親子藝遊新竹縣 小戲節四大舞台+限定集章禮吸睛

2025新竹縣親子小戲節將於8月16日至17日在新竹縣政府文化局園區登場，策展人周書毅以「只要我長大」為主題，策畫展演、全民、流動、自由等4大舞台，還有園區首見的阿公阿嬤市集以及親子放電區，歡迎大人小孩共襄盛舉。

新竹縣文化局指出，展演舞台精選8檔專業創作輪番登場，其中驫舞劇場「遇見回家的路」以出發尋找回家的路，牽起親子間的羈絆；Mr.YES小丑劇團「葉爸爸與葉霏霏」透過馬戲遊戲呈現父女之間跌跌撞撞的日常；許育甄與林鼎強「隱形公主與她的天線朋友」陪伴觀眾走進「聽懂聲音」的成長故事。

邱品學「迷途森林」讀劇計畫以詩意描繪迷惘中的尋光旅程；自然而然劇團「紅髮年年」探索與玩具道別的情感與成長；可揚與他的快樂夥伴「昌勳與他的打字機」帶領眾進入黑暗，挑戰一段看不見與看得見的舞蹈；彭程洋「兩種關係」以獨舞描繪青春的矛盾與勇氣；純白舍Dance Lab「凱帷16.5」則呈現一場16.5歲肖像的回望。

新竹縣文化局表示，全民舞台則展現全民多元表演能量，聚焦生活中的創意與表演能量，包括取材自神話的「希望之芽」、與家人共舞的「魔法森林」，以及從小學生視角出發、以相聲詮釋成長的「只要我長大」；流動舞台則由街頭藝人穿梭園區，帶來不期而遇的驚喜演出；自由舞台開放現場報名，鼓勵民眾體驗表演的樂趣。

文化局長朱淑敏表示，阿公阿嬤市集在招募時獲得報名回響，觀迎大朋友小朋友攜手走入那些經歲月淬煉的技藝、物件與故事，收藏一段屬於自己的難忘回憶，2025親子小戲節以藝術為媒介，展現成長的不同面貌，也為家庭創造共同記憶，誠摯邀請民眾於暑假期間走進園區，用兩天時間陪伴孩子體驗藝術，也重新感受成長的力量。