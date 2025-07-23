暑假親子藝遊新竹縣 小戲節四大舞台+限定集章禮吸睛
2025新竹縣親子小戲節將於8月16日至17日在新竹縣政府文化局園區登場，策展人周書毅以「只要我長大」為主題，策畫展演、全民、流動、自由等4大舞台，還有園區首見的阿公阿嬤市集以及親子放電區，歡迎大人小孩共襄盛舉。
新竹縣文化局指出，展演舞台精選8檔專業創作輪番登場，其中驫舞劇場「遇見回家的路」以出發尋找回家的路，牽起親子間的羈絆；Mr.YES小丑劇團「葉爸爸與葉霏霏」透過馬戲遊戲呈現父女之間跌跌撞撞的日常；許育甄與林鼎強「隱形公主與她的天線朋友」陪伴觀眾走進「聽懂聲音」的成長故事。
邱品學「迷途森林」讀劇計畫以詩意描繪迷惘中的尋光旅程；自然而然劇團「紅髮年年」探索與玩具道別的情感與成長；可揚與他的快樂夥伴「昌勳與他的打字機」帶領眾進入黑暗，挑戰一段看不見與看得見的舞蹈；彭程洋「兩種關係」以獨舞描繪青春的矛盾與勇氣；純白舍Dance Lab「凱帷16.5」則呈現一場16.5歲肖像的回望。
新竹縣文化局表示，全民舞台則展現全民多元表演能量，聚焦生活中的創意與表演能量，包括取材自神話的「希望之芽」、與家人共舞的「魔法森林」，以及從小學生視角出發、以相聲詮釋成長的「只要我長大」；流動舞台則由街頭藝人穿梭園區，帶來不期而遇的驚喜演出；自由舞台開放現場報名，鼓勵民眾體驗表演的樂趣。
文化局長朱淑敏表示，阿公阿嬤市集在招募時獲得報名回響，觀迎大朋友小朋友攜手走入那些經歲月淬煉的技藝、物件與故事，收藏一段屬於自己的難忘回憶，2025親子小戲節以藝術為媒介，展現成長的不同面貌，也為家庭創造共同記憶，誠摯邀請民眾於暑假期間走進園區，用兩天時間陪伴孩子體驗藝術，也重新感受成長的力量。
此外，2025新竹縣親子小戲節活動期間更推出集章換貼紙與主題帆布袋等限定小禮，凡完成指定觀演與任務，即可兌換，數量有限，換完為止。詳細活動資訊請至新竹縣政府文化局官網、FB粉絲專頁、新響藝術季IG查詢。
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