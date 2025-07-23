不用市區繞來繞去載客 苗栗竹南、頭份全民候車接駁點下個月上路

苗栗縣政府盤點竹南、頭份接駁上、下客需求，分別在國營台灣鐵路公司竹南站東站，及國道1號頭份交流道附近中華路建置臨時停靠站點，預計下個月上路，供遊覽車、工廠交通車、校車等停靠，不必再繞進市區載客。

頭份、竹南人口數約20萬人，分居苗栗縣第一、第二，工商發展繁榮，並鄰近新竹市，縣府盤點日常會有工廠交通車、學校校車，還有社區、團體等旅遊或進香，必須進市區繞來繞去載客，耗費時間、燃料且排放廢氣，增加交通及臨時停車的負擔，第一波2000多萬元在竹南、頭份建置全民候車接駁點，供1輛遊覽車臨時上、下客，預計下個月完工。

縣府交通工務處指出，頭份交流道附近中華路接駁點，必須重新配置車道設置，改建中華路從建國路口、自強路口中央分隔島，國道電子看板、Etag、科技執法、測速照相設備、路燈、電力及電信等單位完成遷移，今天起3天晚上8點至隔日上午工6點調撥車道刨鋪路面，請用路人配合。

此外，竹南火車站東站接駁點，設在站區內，縣府協調取得台鐵同意，但涉及無障礙坡道及人行動線改變，縣府施工設置增設兩遮、花架，完成後協調竹南公所管理維護。

值得一提是全民候車接駁點是縣長鍾東錦提出，並開放鄉親留言，貼近需求也更會利用搭乘，交工處評估選擇適當的地點建置，竹南、頭份2處接駁點，預計下個月上路，供暫時停放上、下客，全民候車接駁點再滾動檢討修正，如果成效良好，還會評估推展。