快訊

4.4億SEL情緒教育靠學校就夠？揭最大罩門恐看到做不到

夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

日媒：石破茂透露 打算在8月底之前宣布辭職

聽新聞
0:00 / 0:00

不用市區繞來繞去載客 苗栗竹南、頭份全民候車接駁點下個月上路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府在國營台灣鐵路公司竹南站東站施工雨遮、花架，建置全民候車接駁點，預計下個月上路。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在國營台灣鐵路公司竹南站東站施工雨遮、花架，建置全民候車接駁點，預計下個月上路。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府盤點竹南、頭份接駁上、下客需求，分別在國營台灣鐵路公司竹南站東站，及國道1號頭份交流道附近中華路建置臨時停靠站點，預計下個月上路，供遊覽車、工廠交通車、校車等停靠，不必再繞進市區載客。

頭份、竹南人口數約20萬人，分居苗栗縣第一、第二，工商發展繁榮，並鄰近新竹市，縣府盤點日常會有工廠交通車、學校校車，還有社區、團體等旅遊或進香，必須進市區繞來繞去載客，耗費時間、燃料且排放廢氣，增加交通及臨時停車的負擔，第一波2000多萬元在竹南、頭份建置全民候車接駁點，供1輛遊覽車臨時上、下客，預計下個月完工。

縣府交通工務處指出，頭份交流道附近中華路接駁點，必須重新配置車道設置，改建中華路從建國路口、自強路口中央分隔島，國道電子看板、Etag、科技執法、測速照相設備、路燈、電力及電信等單位完成遷移，今天起3天晚上8點至隔日上午工6點調撥車道刨鋪路面，請用路人配合。

此外，竹南火車站東站接駁點，設在站區內，縣府協調取得台鐵同意，但涉及無障礙坡道及人行動線改變，縣府施工設置增設兩遮、花架，完成後協調竹南公所管理維護。

值得一提是全民候車接駁點是縣長鍾東錦提出，並開放鄉親留言，貼近需求也更會利用搭乘，交工處評估選擇適當的地點建置，竹南、頭份2處接駁點，預計下個月上路，供暫時停放上、下客，全民候車接駁點再滾動檢討修正，如果成效良好，還會評估推展。

頭份 車道 國道

延伸閱讀

苗栗竹南女教保員連續掌摑女童 教育處調監視畫面明起訪談相關人員

孟加拉中製教練機墜校園 飛官盡力避市區…至少20死

竹南高中生林靖恩、任哲鋒奪全國科展亞軍 為酒癮戒斷找到新契機

大罷免護國大遶境今早竹南保民宮出發車隊遊行 喊苗栗不缺席

相關新聞

老翁及年輕女子走路會喘 肺動脈發現大量血栓 醫師：別輕忽沈默殺手

76歲黃姓老翁因長期氣喘或走路很喘就醫，檢查發現老翁雙側的肺動脈有大量血栓，必須立刻接受治療；另一名32歲劉姓女子因躺在...

中壢仁海宮建廟200周年 媽祖將坐機場捷運出巡看球賽

桃園大眾捷運股份有限公司慶祝中壢仁海宮建廟200周年，與廟方、樂天球團合作推出「2025媽祖趴」主題活動，7月26日安排...

暑假親子藝遊新竹縣 小戲節四大舞台+限定集章禮吸睛

2025新竹縣親子小戲節將於8月16日至17日在新竹縣政府文化局園區登場，策展人周書毅以「只要我長大」為主題，策畫展演、...

不用市區繞來繞去載客 苗栗竹南、頭份全民候車接駁點下個月上路

苗栗縣政府盤點竹南、頭份接駁上、下客需求，分別在國營台灣鐵路公司竹南站東站，及國道1號頭份交流道附近中華路建置臨時停靠站...

鼓勵加入寄養家庭 桃園福利加碼

桃園市每年約450名兒童少年因原生家庭不當對待或嚴重疏忽需要安置，但能安置孩子的寄養家庭僅88戶，多數兒少只能待在安置機...

竹北中正國小籃球場 吊車陷進坑洞 敲地多處回音

新竹縣竹北市中正國小前天有吊車施工，駛離校園時前輪突陷入籃球場地坪，地面塌陷出1個輪胎大小坑洞，民代質疑地基有淘空之虞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。