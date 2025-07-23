竹北中正國小籃球場 吊車陷進坑洞 敲地多處回音

新竹縣竹北市中正國小前天有吊車施工，駛離校園時前輪突陷入籃球場地坪，地面塌陷出1個輪胎大小坑洞，民代質疑地基有淘空之虞，危及校園安全。縣府教育局昨已請校方灌漿加固，建議利用提報的籃球場整建計畫，一併改善處理。

縣議員蔡蕥鍹前天下午到中正國小了解坍塌情形，她說，路面基底結構明顯被淘空，經她了解，籃球場旁的操場去年進行整建工程時，竟挖出包括紅磚牆、老舊住家浴缸等廢棄物，校方為此全面進行地質改良，沒想到日前才向教育局提出操場旁的籃球場整建計畫，還未核定就發生塌陷事件。

承包校園排水工程的林先生說，第一次碰上這種狀況，由於校園籃球場多處地面經敲打後皆傳出回音，他不敢大意，只好請同業協助鋪上鋼板，以防路面塌陷損更嚴重。

蔡蕥鍹說，校園是學生公共空間與鄰里緊急避難場所，過去恐涉施工回填不全導致塌陷，呼籲相關局處進行操場與鄰近鋪面地基開挖及結構檢測，且要強化施工前地質調查與地基回填管理。

新竹教育局副局長林益洲勘查後表示，該處原先部分下陷，不料施工吊車返程時靠太近，導致車輪陷落形成坑洞。已請學校檢視基底是否有淘空現象，建議灌注流質混凝土以緊急加固，以安全為優先。學校日前提報籃球場整建計畫，正由主管機關審核，可利用此計畫提出長期改善工程。