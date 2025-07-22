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中壢中正公園5千坪停車場8/21啟用 收費標準一公告就被喊貴

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢中正公園5千多坪地下停車場完工，配置2出入口及3行人出入口，有汽車345格及機車605格停車，預計8月21日啟用。圖／市府交通局提供
中壢中正公園5千多坪地下停車場完工，配置2出入口及3行人出入口，有汽車345格及機車605格停車，預計8月21日啟用。圖／市府交通局提供

桃園市政府興建中壢區中正公園地下停車場工程延宕半年，最近完成驗收及OT招商，市府交通局今天下午表示，該地下停車場斥資10.17億元，採下沉式設計，建造地下2層停車場，可提供汽車345格及機車605格停車，預計8月21日啟用，將解決中壢市區交通亂象。

中壢中正公園佔地面積5.29公頃，是中壢市中心最大綠地，一旁圖書館、老人會館及商家林立，過去停車空間不足、交通亂象，市政府爭取中央補助2.17億元及自籌8億元共10.17億元，興建地下停車場，解決市區停車問題，2022年底動工，迄今2年半終於完工。

市府交通局表示，中正公園地下停車場地下2層樓停車空間，樓地板總面積5695坪，配置345格汽車位及605格機車位，採下沉式開放設計，引入自然採光與通風，規畫3處行人出入口及延平、中美路2處車輛出入口，全區採樓層分色引導、梯廳分區標示，規畫婦幼、無障礙、電動車優先停車位，提供停車需求，設置老人活動中心、保留公園大草坪，包括194 坪店鋪空間可供超商、主題餐廳及咖啡店營軍，公園整體機能提升，預定8月21日由市長張善政主持該停車場啟用。

該地下停車場OT廠商公告停車場收費，月租4800元、周邊中正、興南、新街3里里民優惠月租3600元，機車月租300元，汽車臨停每時40元、機車臨停每次20元，未料收費公告引起市議員、民眾喊貴。

市議員彭俊豪認為，中正公園地下停車場是為解決市區停車需求，廠商公告停車場收費，對照周邊停車月租費，並無價格優勢，對周邊里民、老人停車收費成本太貴，市府應與廠商研商降低，另公園地上物及植栽調及指引標示還需進一步確認。

市議員謝美英表示，相對附近社區停車月租費2500至3000元，中正公園月租太貴，於敦親睦鄰應針對周邊里民和老人會館老人降價優惠，鼓勵附近圖書館、藝術館、商家車流臨停，解決公園周邊交通亂象。

中壢中正公園5千多坪地下停車場完工，留大草坪，有汽車345格及機車605格停車，預計8月21日啟用。圖／市府交通局提供
中壢中正公園5千多坪地下停車場完工，留大草坪，有汽車345格及機車605格停車，預計8月21日啟用。圖／市府交通局提供
中壢中正公園5千多坪地下停車場完工，有汽車345格及機車605格停車，預計8月21日啟用。圖／市府交通局提供
中壢中正公園5千多坪地下停車場完工，有汽車345格及機車605格停車，預計8月21日啟用。圖／市府交通局提供

車位 中壢 停車場

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