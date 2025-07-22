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台北剴剴案震驚社會 桃園祭獎勵盼更多人加入寄養行列

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園每年約有450名兒童少年因原生家庭不當對待或嚴重疏忽需要安置，但能安置孩子的寄養家庭僅88戶，市府推出新的獎勵措施，盼更多人加入寄養行列（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
桃園每年約有450名兒童少年因原生家庭不當對待或嚴重疏忽需要安置，但能安置孩子的寄養家庭僅88戶，市府推出新的獎勵措施，盼更多人加入寄養行列（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

桃園每年約有450名兒童少年因原生家庭不當對待或嚴重疏忽需要安置，但能安置孩子的寄養家庭僅88戶，多數只能待在安置機構。市府今宣布加碼多項寄養家庭福利與補助，除了新增三節獎金，也增加寄養家庭喘息服務時數，盼更多人加入照顧行列。

台北1歲男童「剴剴」因父親失聯、母親犯罪入監服刑，在等待出養的過渡階段，遭劉姓保母凌虐致死，事件轟動社會，除立法院日前修法通過凌虐兒童致死可判死刑，各地政府及民代也注意到兒少權益問題，桃園市議員陳治文、朱珍瑤等人都在議會質詢時要求市府設法加強。

桃園市政府統計全市每年約有450名兒童或少年須安置，但桃園能安置而少的寄養家庭僅88戶，在量能不足的情況下，多數只能安置於機構；市府認為，維持兒少健全發展的最佳環境仍是家庭，經通盤檢討與規畫，盼新的獎勵政策能吸引更多家庭加入。

桃園市社會局表示，寄養家庭新增福利包括三節獎金1年共6000元，照顧2歲以下幼童每月加碼補助5千元，照顧2到3歲幼童則加碼3千元，另給予一般兒少每月24小時喘息時數，照顧特殊兒少則加碼至每月48小時。

社會局表示，桃園寄養家庭照顧者平均年齡約50多歲，有一半的家庭照顧者年齡落在50歲至59歲之間，亟需新血加入。安置童照顧不僅是保護兒童的基本人權，更是社會責任的一環，希望年滿25歲、有穩定收入且喜歡孩子的市民加入服務行列。

桃園 寄養家庭

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