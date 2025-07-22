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影／苗栗豐水梨評鑑頒獎！氣候變遷影響栽培 梨農嘆「七分天註定」

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者，今年評鑑結果由梨農王信宗獲得特等獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者，今年評鑑結果由梨農王信宗獲得特等獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者，三灣鄉栽培的豐水梨品質優異，往年一直以「三灣梨」的品牌打出好口碑，三灣農會理事長賴元鳳強調今年農會收購的豐水梨已全數被訂光，非常搶手。

不過，縣內栽培的高接梨，受極端氣候影響、梨農高齡化且年輕人不願接班、進口梨穗不易取得等因素，整個高接梨產業也面臨危機和隱憂；縣府農業處表示，目前全縣高接梨產地以卓蘭鎮的面積最大，約有800公頃、大湖約300公頃，以豐水梨聞名的三灣鄉面積已不足100公頃。

今年全縣豐水梨評鑑7月16日在三灣農會舉辦，共評選出26組優質水梨，獲縣府推荐，上午在縣府大廳表揚特等獎王信宗等26位豐水梨獲獎者，宣傳苗栗水梨，希望帶動夏季農業觀光。行銷活動以「甘甜蜜意豐貓梨」為名，將苗栗縣主要的水梨品種甘露梨、蜜雪梨、豐水梨融入，歡迎大家一起「瘋貓梨」。

縣長鍾東錦表示，苗栗是高經濟農業之鄉，除冬季草莓，夏季代表性水果就屬丘陵地區種的高接梨最具代表性，包括南庄、三灣、頭份、大湖、卓蘭、三義、銅鑼、通霄都有果農種高接梨，但高接梨必須接受氣候變遷、梨穗不足、嫁接成功率降低等考驗，才能結出美味的鮮梨，實在不容易，從目前開始到8月下旬，還有蜜雪梨、新興梨、甘露梨輪番上市，歡迎民眾品嘗購買，縣府也輔導農民7月26、27日到台北市花博爭豔館辦苗栗高接梨展售會。

今年獲特等獎的梨農王信宗是第二代梨農 ，除了在青果合作社任職，自己也種了約120棵梨樹，利用假日和清晨、傍晚去照顧果園，今年第一次獲獎，栽培出的豐水梨品質、口感佳都深獲肯定，但他的孩子不願返鄉成為第三代梨農。他感嘆說，他擔任產銷班長，經常與班員討論、交流，強化栽種的技巧，但面臨極端氣候，水梨收成好壞，現在成了「三分靠打拚、七分天註定」。

三灣農會總幹事謝杏玲說，三灣的梨園從120多公頃已減至75公頃，除了受天候、病蟲害影響，梨穗嫁接失敗率高，從日本進口的豐水梨梨穗數量也一直減少，因日本梨農的高齡化比台灣更嚴重，此外政府不開放大陸梨穗進口，都是水梨產業的隱憂和挑戰，按理說現在已到蜜雪梨產季，但市面上一顆都看不到；今年豐水梨10A以上的等級價格很高，但數量少，出現沒梨可賣的窘況。

苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者，會場展示不同品種的高接梨。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者，會場展示不同品種的高接梨。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣豐水梨評鑑競賽日前已結束，今天在縣府頒獎並推荐給全國消費者。記者胡蓬生／攝影

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