觀旅局助攻 桃園溪海旅遊產業捷運軸帶表現跨3區亮點

桃園市大園溪海地區農場推動跨域農遊，以在地西瓜為主題，今年首次在暑假延伸至桃園機場捷運軸帶，沿線結合社區串聯A10蘆竹區山鼻站坑子溪、A16大園區橫山站溪海社區，以及A19體育園區（國際棒球場、環球購物中心）觀音區廣福社區等三處農村亮點，設計多樣化的旅遊特色。

溪海林園居農場表示，今年串連機捷軸帶除了表現餐食特色，還規畫西瓜種植生態導覽解說、西瓜益智遊戲、低碳異國料理教學，體驗從生產到餐桌；現場的小農市集也集結在地特色農產，提升社區農業品牌能見度。這也是延續大崙地區大園4月海芋季，與觀音8月蓮花季的農遊熱度，為桃園區域亮點展現宜業遊特色。

議員徐其萬指出，溪海社區是全國著名花卉產地，著名的海芋、百合、向日葵等花卉構成美麗花田花海，農特產品有西瓜、甘藷、南瓜、蘿蔔等，現在正是西瓜的盛產季節，圓碩碩的西瓜正在散發它的甜美多汁吸引遊客，是暑假的重點農特產品，遊客假日可報名參加採西瓜體驗；還可參加西瓜秤重及切西瓜等趣味競賽，體驗農村生活採收之樂趣。現場還有番婆養蜂場採蜂蜜的體驗，養雞場的小雞餵養體驗，有農村「綠色療育」的效果。

廣福社區結合傳統與異國創新料理，包括從產地到餐桌傳統點心製作米粄，與當地生產的綠竹筍製作的包子；減碳食材的異國料理，夏日消暑的傳統手搖剉冰；還有新娘初體驗的傳統文化「挽臉」，加上傳統製香體驗，有文化、有產業、有情感。

坑子社區是蘆竹著名茶產區，暑假在活動會場可以看見新星茶業推廣食農教育，現場提供茶品試飲，茶葉種類、品嚐教學。另有羽泰茶業從茶園管理、茶葉製作，浪菁，揉捻，現場都可學習體驗；並邀請著名茶餐貓空大茶壺餐廳首席主廚「阿義師」，現場示範茶餐教學；與安排貓空茶藝師張俐琳老師「茶席」示範教學，將茶葉功能推向另一個生活空間。