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苗縣府表揚26組優質豐水梨農 月底登北市花博爭豔館辦展售會

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣水梨產季自即日起一直到8月下旬，還有蜜雪梨、新興梨、甘露梨輪番採收，品嘗鮮梨正是時候。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣水梨產季自即日起一直到8月下旬，還有蜜雪梨、新興梨、甘露梨輪番採收，品嘗鮮梨正是時候。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣高接梨種植面積約1200公頃，今年全縣豐水梨評鑑共選出26組優質水梨，今天在縣府大樓表揚特等獎王信宗等26位豐水梨梨農，也藉此行銷苗栗水梨，帶動夏季農業觀光。

今天上午由三灣鄉農會主辦的行銷記者會取名為「甘甜蜜意豐貓梨」，巧妙的將苗栗縣主要的梨種「甘露梨」、「蜜雪梨」、「豐水梨」融入主題，行銷苗栗的高接梨，歡迎大家一起「瘋貓梨」。

苗栗縣高接梨種植面積達1200公頃，縣內的南庄鄉、三灣鄉、頭份市、大湖鄉、卓蘭鎮、三義鄉、銅鑼鄉、通霄鎮，都有果農種植；近年來面對氣候變遷、梨穗不足、嫁接成功率降低等許多考驗，但果農累積多年的種植經驗，仍種植出優質的鮮梨果實，各具特色及美味。

苗栗縣政府也積極推廣宣傳，即日起一直到8月下旬，還有蜜雪梨、新興梨、甘露梨輪番採收，品嘗鮮梨正是時候。另外也輔導農民於7月26日、27日在台北市花博爭豔館舉辦苗栗高接梨展售會，行銷苗栗的優質水梨。

今年苗栗縣縣豐水梨評鑑共選出26組優質水梨，今天舉辦表揚特等獎王信宗等26位豐水梨梨農，也藉此行銷苗栗水梨，帶動夏季農業觀光。記者吳傑沐／攝影
今年苗栗縣縣豐水梨評鑑共選出26組優質水梨，今天舉辦表揚特等獎王信宗等26位豐水梨梨農，也藉此行銷苗栗水梨，帶動夏季農業觀光。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府也輔導農民於7月26日、27日在台北市花博爭豔館舉辦苗栗高接梨展售會，行銷苗栗的優質水梨。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府也輔導農民於7月26日、27日在台北市花博爭豔館舉辦苗栗高接梨展售會，行銷苗栗的優質水梨。記者吳傑沐／攝影

雪梨 苗栗縣 甘露梨

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