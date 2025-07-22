苗縣府表揚26組優質豐水梨農 月底登北市花博爭豔館辦展售會

苗栗縣高接梨種植面積約1200公頃，今年全縣豐水梨評鑑共選出26組優質水梨，今天在縣府大樓表揚特等獎王信宗等26位豐水梨梨農，也藉此行銷苗栗水梨，帶動夏季農業觀光。

今天上午由三灣鄉農會主辦的行銷記者會取名為「甘甜蜜意豐貓梨」，巧妙的將苗栗縣主要的梨種「甘露梨」、「蜜雪梨」、「豐水梨」融入主題，行銷苗栗的高接梨，歡迎大家一起「瘋貓梨」。

苗栗縣高接梨種植面積達1200公頃，縣內的南庄鄉、三灣鄉、頭份市、大湖鄉、卓蘭鎮、三義鄉、銅鑼鄉、通霄鎮，都有果農種植；近年來面對氣候變遷、梨穗不足、嫁接成功率降低等許多考驗，但果農累積多年的種植經驗，仍種植出優質的鮮梨果實，各具特色及美味。