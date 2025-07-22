桃市府新推「1+1工作坊」找職涯工作 30歲以下桃園青年免費參加

桃園市政府青年事務局今年新推出「1+1工作坊」，協助青青年職涯發展，該局今天上午表示，1+1工作坊將結合產業課程與企業實地體驗，邀請知名YouTuber「超認真少年」與「AmazingTalker Show」主持人Sandra擔任職涯顧問，分享個人職涯發展與轉折經驗，免費青年報名參加，提供早日找到職涯方向。

市府青年局長侯佳齡表示，該局推動青年從學涯到職涯發展，新推出「1+1工作坊」進一步實踐學用合一，幫助青年掌握方向、適應職場及強化就業競爭力，即日起至11月陸續開辦體驗，凡在桃園市設籍、就學或就業，年齡在30歲以下青年，全程免費，歡迎踴躍報名參加。

青年局2年多來辦理超過百場青年職涯課程與體驗活動，逾5000名青年參與探索職涯方向，今年推出「1+1工作坊」課程及體驗，規畫產業趨勢導讀、職涯探索與求職準備及亮點講座等3大主題類型，其中亮點講座特別邀請青年喜愛的YouTuber「超認真少年」與「AmazingTalker Show」主持人Sandra，分享個人職涯歷程與轉折經驗，鼓勵青年面對選擇不要焦慮，勇敢追求未來發展。